En sentido contrario y sobre una isleta: un despiste de un conductor de Zaragoza, a punto de provocar un grave accidente en Las Fuentes

La temeridad al volante es una asignatura pendiente por corregir por parte de la ciudadanía española. Aragón no se libra de ver constantes imágenes en carretera de accidentes fatales o de movimientos bruscos y arriesgados, ya sean fruto de un despiste, o no, que podrían haber acabado en tragedia.

Una famosa cuenta en Instagram se encarga de exponer o difundir vídeos de estos conductores. Es Dashcams España (o @dashcams.esp en dicha red social), acumula más de 180.000 seguidores y decenas de miles de visualizaciones en cada una de sus publicaciones.

El fenómeno de las dashcams se ha viralizado a lo largo de los últimos años. Viene de la unión de dos palabras del inglés, del término "dashboard camera", que al castellano se traduce como "cámara del salpicadero" o "de tablero", por precisamente en la posición en la que se colocan este tipo de aparatos.

Hacia el sentido contrario

Esta vez hay que trasladarse hacia el área urbana de Zaragoza, más concretamente al Tercer Cinturón , en torno a la zona más cercana al barrio de Las Fuentes. En una de las bifurcaciones de la Z-30, que va dirección Vadorrey y la conecta con el paseo Echegaray Caballero, es donde están grabados los hechos que se comentan.

El autor del vídeo, que data del 16 de febrero en su publicación, estaba cogiendo esta curva en bajada para incorporarse a esta conocida avenida, hasta que justo delante suyo, un turismo 'sufre un cortocircuito', se confunde al aproximarse a una isleta que da la entrada al paseo y se incorpora... al carril del sentido contrario, con la fortuna de que ningún otro vehículo se aproximaba por ese lado de la calzada.

Era de noche y cometió esta infracción probablemente de forma involuntaria por el brusco movimiento que hace para girar a la derecha y reincorporarse al sentido adecuado. El primer conductor circulaba por este mismo carril e iba a chocar de forma inminente con este usuario, sin embargo, le dio tiempo a frenar instantes antes de que se reincorporara circulando por encima de la isleta, en parte gracias a que se percató de su presencia por varias pitadas del autor del vídeo.

En definitiva, situaciones como esta evidencian que un simple despiste puede desencadenar consecuencias irreversibles y que la prudencia al volante nunca es excesiva. La rápida reacción del conductor evitó lo que podría haber sido un grave accidente, dejando todo en un gran susto en carretera que sirve, una vez más, como recordatorio de la importancia de la atención y el respeto a las normas de circulación