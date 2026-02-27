¿Qué son los contenedores que aparecen y desaparecen de la plaza España en Zaragoza?
Se llaman "islas emergentes" y se instalan y se retiran a diario para dar servicio a los vecinos del centro de la ciudad
Hace ya dos años que se quitan y se ponen pero su presencia por las noches sigue llamando la atención de muchos vecinos de Zaragoza. Se trata de unos contenedores de reciclaje montados en un remolque que una camioneta 'abandona' todas las tardes en varios puntos del centro de la capital aragonesa para después llevárselos de madrugada. Pues bien, si son un olvido ni mercancía abandonada por un camión de obra. Se llaman "islas emergentes" y sirven para lo que parece: reciclar.
Fue en mayo de 2024 cuando se inició una prueba piloto para comprobar cómo funcionaba este sistema. El objetivo es facilitar a los vecinos del entorno de la plaza España, plaza Aragón y el paseo de Independencia el tratamiento y reciclaje de sus residuos domésticos, ya que en la zona apenas hay contenedores de plástico, papel y vidrio para no alterar "la estética cotidiana" de una zona tan emblemática como la que se trata.
Las ubicaciones
Las "islas emergentes", según explicó el ayuntamiento en su momento, son transportadas cada noche hasta su ubicación con un pequeño camión 100% eléctrico y tienen en su interior contenedores para las fracciones de resto, orgánica, papel-cartón, envases y vidrio. Son cubos de un tamaño más reducido (se retiran y vacían cada día) instalados en una estructura con diferentes aberturas y compartimentos.
El sistema reporta beneficios en la zona de implantación, ya que ayudará a eliminar la presencia de residuos fuera de los contenedores. Los cubos portátiles se instalan alrededor de las 20.00 horas y se retiren a las 2,00 de la madrugada. Las ubicaciones concretas son plaza Aragón con Agustina Simón y plaza de España, frente a la DPZ.
Cuando se presentó este proyecto piloto, la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, explicó que "este nuevo servicio" buscaba "facilitar al máximo el gesto de reciclar y de utilizar correctamente los contenedores, sin que eso suponga un esfuerzo excesivo para la ciudadanía", ha dicho.
