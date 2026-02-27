El "vodevil" de la zona de bajas emisiones en Zaragoza: "¿Habrá que mirar todos los días si hay cierzo en la ciudad para saber si se puede circular?"

El acuerdo presupuestario entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ha dejado en el aire la zona de bajas emisiones de la ciudad. Una cuestión que ha soliviantado a una parte de la población, que muestra su preocupación por las consecuencias de la medida. El concejal del PSOE , Chema Giral, ha comparecido este viernes para manifestar su "enorme preocupación" al considerar que los pactos de la derecha "eliminan de facto" la medida ambiental en la capital aragonesa.

Giral ha lamentado que el equipo de gobierno haya decidido finalmente eliminar la ZBE, vinculando esta decisión a las posturas negacionistas sobre el cambio climático de los socios de gobierno. En este sentido, el concejal ha recordado recientes fenómenos como inundaciones y olas de calor para señalar que "la calidad del aire no tiene ideología". Según el edil, el actual escenario político municipal es un "vodevil y una opereta" que, a su juicio, intenta escenificar diferencias entre el PP y Vox cuando, en realidad, ambos grupos están de acuerdo en lo sustancial en sus propuestas.

El representante socialista ha criticado que la alcaldesa, Natalia Chueca, asuma tesis negacionistas frente a una normativa diseñada para reducir la contaminación del tráfico. Según Giral, el acuerdo alcanzado en 2024 entre PP y Vox ya resultó en una ordenanza de "dimensiones ridículas" que afectaba a calles con escaso tráfico y permitía la entrada a casi todo el parque móvil. Y ha acusado a la ultraderecha de difundir bulos entre la ciudadanía al no valorar en su justa medida las afecciones reales de la zona de bajas emisiones. "La propia aplicación desmiente las afirmaciones que llegan de Vox en las que insinúan que los ciudadanos iban a tener que comprar vehículos eléctricos", ha subrayado el concejal.

Desde el consistorio se defiende el pacto alcanzado para aprobar los presupuestos de este 2026, sin dejar de mostrar en ningún momento su descontento con la medida ambiental ordenada por Europa. Por el momento no se conocen detalles sobre su próxima aplicación. La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha reconocido que aún se está trabajando en cómo diseñarla. "Sabemos que somos una ciudad con buenos niveles de contaminación y tenemos que trabajar para mejorarlos, pero ahora queremos que las restricciones sean únicamente para las situaciones límite", ha considerado.

Régimen sancionador

Más allá de la próxima ordenanza que regule la zona de bajas emisiones, también existen dudas respecto a la implementación técnica de todas estas cuestiones, pues el PSOE ha señalado que la adjudicación de la nueva gestión de las zonas azules (que deben controlar los accesos de vehículos al área delimitada) se prevé para este verano, seguida de un nuevo plazo para la instalación de cámaras de control, lo que retrasaría su funcionamiento hasta mayo de 2027.

Giral también ha cuestionado la propuesta de que el régimen sancionador solo se active en episodios de alta contaminación. Al respecto, ha ironizado sobre la operatividad del sistema. "¿Habrá que mirar todos los días si hay cierzo en la ciudad para saber si se puede circular?", ha planteado.

Además, Giral ha acusado a la alcaldesa de faltar a la verdad en sus compromisos con los objetivos de sostenibilidad, recordando que la ciudad debería ser climáticamente neutra en 2030 un camino al que parecen no conducir las políticas actuales.

Finalmente, el PSOE ha expresado su temor ante la posible pérdida de ayudas europeas al transporte derivadas del incumplimiento de los compromisos medioambientales exigidos. En este sentido, Gaudes ha replicado este viernes a las declaraciones del delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán por "amenazar" con la pérdida de estos fondos. En opinión de la concejala, la ciudad de Zaragoza sigue el ejemplo de Barcelona y se ha logrado "un hecho histórico" al mantener la zona de bajas emisiones con la posibilidad de adaptarla a la ciudad y a sus episodios de contaminación.