La bodas temáticas van al alza en Zaragoza: "Las zombis son divertidísimas"

Lo mejor para comenzar con un proyecto de bodas temáticas es vivir la experiencia en carne propia. Y así fueron las nupcias del director de Bastión Producciones, una productora audiovisual y de eventos especializada en las temáticas históricas y fantásticas. «Me casé con una armadura en una ceremonia medieval, con sus ritos célticos y la novia haciendo su entrada triunfal sentada en un trono portado por cuatro caballeros, y entre los asistentes había druidas, escupefuegos o malabaristas», recuerda Daniel Blasco.

La suya fue una caracterización sujeta a una de sus grandes pasiones, pero esto de casarse con una ambientación histórica o recreando los gustos de los contrayentes tiene tantas opciones que el catálogo es casi infinito. «La verdad es que la gente es muy fan de muchas cosas, se sienten muy cerca de sus pasiones, de sus series, de sus películas y de sus personajes», señala.

Por eso, con todo lo peculiar que pueda ser (y aunque los tíos segundos no lo entiendan del todo) la fantasía y las ganas de hacer algo diferente están calando en Zaragoza. «De alguna manera ahora nosotros les damos la oportunidad de que ese día especial, pues que esa pasión o eso que tanto les gusta se refleje en esa boda, en ese día», indica.

Además, de cara a posibles interesados, señala que las temáticas se ajustan a todos los intereses y presupuestos. A veces su labor solo es oficiar la ceremonia caracterizados como Darth Vader y oficiar la boda. O pueden hacer que una lechuza aparezca de repente para traerte tu invitación a Hogwarts. O, si se prefiere, en medio del casorio puede haber un herrero forjando una espada con la que luego se va a cortar la tarta.

Una de las bodas temáticas de Bastión. / Bastión

Blasco reconoce que han hecho casi de todo. Y sobre todo que con lo que más disfrutan en la empresa es con la inmersión total. Ahí han explorado todas las temáticas histórico-fantásticas imaginables, abarcando desde la prehistoria («porque los paleontólogos también se casan», bromea) hasta la época actual.

En Bastión ofrecen un amplio catálogo que incluye periodos como el romano, vikingo, celta, medieval, renacentista, barroco, napoleónico o goyesco. También han trabajado en bodas vintage o estilo Gatsby en las que recrean el mundo de la mafia de los años veinte. «Incluso realizamos controles de acceso policiales para evitar el alcohol ilegal», señala.

Pero como hay gente para todo, dando el salto a la fantasía han coordinado enlaces en los universos de El señor de los anillos, La guerra de las galaxias, Juego de tronos o inspiradas en el cine de acción. «Hemos organizado desde bodas vampíricas hasta de temática zombi, que por cierto son divertidísimas», explica.

Aunque unas experiencias tan fuera de lo común puedan verse extravagantes, la normalización de lo pop y el auge de la nostalgia les está abriendo un gran nicho de mercado. El pasado año en Zaragoza se celebraron media docena de bodas temáticas, pero el negocio va al alza y dentro de toda la producción histórica de Bastión este segmento ya representa un 30% de su facturación, oficiando en buena parte de España y Portugal. «Nosotros hemos trabajado mucho en cine, en televisión, hemos hecho muchos mercados medievales, pero esta faceta nos está gustando mucho», reconoce el director de la compañía.

La clave es buscar el elemento diferenciador que convierta una ceremonia cotidiana en un recuerdo inolvidable. «Todas las bodas tienen anillo, todas las bodas tienen convite, todas las bodas tienen un baile con los novios, por eso nosotros nos esforzamos en destacar», reconoce.

Bastión ofrece todo tipo de experiencias históricas. / Laura Trives

La visibilidad es necesaria para ir rompiendo prejuicios. Este domingo participarán en la feria Cosmic Love de Zaragoza. La semana pasada estuvieron en un salón similar en Elche. «Nos movemos mucho para presentar nuestro producto a las parejas, pero lo que es estadísticamente innegable es que todas las bodas que hacemos siempre sale otra boda», afirma.

Por el momento, según reconocen, el gran problema al que se enfrentan es el lograr el visto bueno de todos los familiares implicados. «Uno de nuestros grandes hándicaps es cómo se ha gestionado hasta ahora las bodas temáticas, haciendo que parecieran un concurso de disfraces un poco cutrecillo, nunca se les ha dado todo el empaque que requieren para ser una cosa seria», manifiesta.

Ahí es donde entra la otra vertiente de Bastión Producciones, una empresa que ha trabajado en Juego de tronos o que ha llevado la dirección artística de The Witcher y que cuenta con un equipo cinematográfico y calidad profesional tanto en el atrezzo como en el vestuario. Se han encargado de recreaciones históricas para series, documentales, mercados y todo tipo de eventos. «Cuando se encuentran una puesta en escena profesional, con caballos y caballeros de verdad, todo el mundo entra en el juego: hacemos que estén con la boca abierta en todo momento, es algo que no se le olvida a nadie», asegura.