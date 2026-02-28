Rubén Marqueta, dueño del restaurante Bulebar de Zaragoza sobre pagar por separado: "El último se ve pagando 30 cañas"

Los propietarios de los restaurantes llevan varios meses debatiendo si aceptan o no que los clientes puedan pagar una cuenta por separado. Una complicada discusión que todavía no tiene un ganador, aunque la mayoría de establecimientos están apostando por rechazar la propuesta de que cada comensal pueda pagar única y exclusivamente lo suyo por diversos motivos.

Para avisar a la clientela de que solo se va a emitir una factura conjunta por mesa, la gran mayoría de los restaurantes ha decidido colgar un cartel de aviso a la entrada de su establecimiento o ha añadido un anexo a su carta. Además, para facilitar las transferencias económicas entre los clientes, la factura final suele indicar el número de comensales y lo que tiene que pagar cada uno para poder enviarle el dinero a la persona que ha realizado el pago total de la comida o la cena.

Uno de los hosteleros más famosos de toda Zaragoza como Rubén Marqueta, propietario de los restaurantes Bulebar y Casa Lizio, ha explicado a través de redes sociales los motivos por los que no permiten pagar una cuenta por separado. "No se puede pagar por separado. Hemos hablado del tema muchas veces y vuelvo a repetir que el que paga el último se 'come' las cañas, también del que no ha querido pagar dos menús o las cervezas de la entrada. Entonces, al final, el último tiene un desencuentro con él porque se ve pagando 20-30 cañas".

Rubén Marqueta con un plato de huevos rotos / RUBEN RUIZ / EPA

El chef recalca que pagar la cuenta por separado puede provocar rifirrafes en todo el grupo mientras esta situación no se dará si pagan todos la misma cantidad de dinero hayan consumido una cosa u otra. Por otro lado, Marqueta, que ha logrado que sus restaurantes sean de los mejores de toda Zaragoza, cree que no se puede perder a un camarero cobrando a cada uno de los comensales de una gran mesa.

"Es imperativo. No puedes tener a una persona durante media hora o veinte minutos para cobrar ticket por ticket en una mesa de 30 personas. Toma la factura, y es una mesa, y una factura. Porque si no las horas y los candados es que no salen. Una persona está veinte minutos cobrando y las lentejas sin salir a la mesa y eso no puede ser", concluye su argumento Rubén Marqueta.

Marqueta, un habitual de las redes sociales

El propietario del Bulebar y Casa Lizio es un haitual de las redes sociales y sus vídeos no ardan en hacerse virales. El cocinero zaragozano suele dar su opinión acerca de los temas más polémicos en la hostelería y también resuelve las dudas de los clientes habituales. Por ejemplo, Marqueta respondió a todas las personas que consideraban su restaurante como caro a los que invitó a "emprender y montarse su propio negocio".

BULEBAR PASEO DE LOS ROSALES 32 / RUBEN RUIZ / EPA

Cabe recordar que Bulebar es muy conocido en Zaragoza por la calidad de sus arroces, la gran cantidad de sus raciones y por elaborar uno de los mejores huevos rotos de toda la ciudad donde no falta el foie. El primer Bulebar abrió sus puertas en Montecanal, después inauguró su segundo local en el centro de Zaragoza en el Parque Miraflores y hace poco tiempo amplió el negocio con Casa Lizio, un espacio ideal para celebraciones con una espectacular zona verde.