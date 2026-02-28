Estos son los nuevos descuentos que entran en vigor en el transporte público de Zaragoza el lunes
Al descuento vigente del 40% se suma desde ahora una mejora de entre un 8% y un 15%. Están destinados a personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%
A partir del día 2 de marzo, lunes, será posible obtener los abonos bonificados en el transporte público de Zaragoza para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Esta ayuda se aplicará a los abonos 30, 90 y 365, equiparando la tarifa a la ya bonificada para familias numerosas.
Tal y como explicó la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, cuando se anunció esta bonificación, "esta medida se suma a las diferentes iniciativas puestas en marcha por este Gobierno en relación a las personas con discapacidad, en nuestro objetivo de hacer de Zaragoza una ciudad cada vez más accesible y amable, la Zaragoza que ha merecido el título de Capital Europea de la Accesibilidad".
Actualmente, estos abonos cuentan con un descuento del 40%, similar al que tienen el resto de títulos con tarjeta multiviaje, a través de la suma de las ayudas municipales y estatales vigentes. Con esta mejora, el precio de los abonos para personas con discapacidad se reducirá entre un 8 y un 15% más respecto a las tarifas vigentes, quedando en 26,70 euros el mensual; 64,65 euros el trimestral (abono 90) y en 223,25 euros el anual.
Para conseguir estas bonificaciones hay que dirigirse a la Oficina de Atención al Cliente de Avanza, en El Caracol, presentando la siguiente documentación: DNI o NIE original; fotografía actual del rostro o, en el caso de haber tenido antes abono, la tarjeta personal de transporte; tarjeta de discapacidad nacional (expedida en cualquier comunidad autónoma) o europea, o la resolución del grado de discapacidad expedido por el órgano competente en la materia.
