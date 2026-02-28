Despejado el temor entre los vecinos de Arcosur: no tendrán que pagar el puente que unirá Valdefierro y Montecanal

La inquietud se ha apoderado esta semana de los grupos de WhastApp de los habitantes de Arcosur, en Zaragoza. La asociación vecinal Arqueros ha difundido un comunicado en la que advertía a todos los propietarios del barrio que, como integrantes de la junta de compensación que son, van a tener que asumir el coste de construcción del nuevo puente que unirá los barrios de Valdefierro y Montecanal. "Somos conscientes de que se trata de una actuación de gran envergadura que supone un impacto económico para todos", han explicado desde la entidad, que pronto convocará una reunión informativa sobre este asunto.

Fuentes municipales aseguran en ningún caso tendrán que asumir este gasto de la junta de compensación. Incluso, en el hipotético e improbable caso de que la junta de compensación se disolviera antes de tiempo, no recaería entre los propietarios de las viviendas, ya que sería el propio ayuntamiento el que pasaría a asumir esta inversión millonaria.

El asunto es complejo. El ayuntamiento ha incluido como una de las obligaciones de la junta de compensación de Arcosur la construcción de uno de los puentes que los vecinos de Valdefierro, sobre todo, pero también Montecanal y Rosales del Canal llevan años reclamando. Según justifica el consistorio, esta es una infraestructura muy necesaria y útil para todos los habitantes del distrito sur, ya que mejorará la movilidad de todo este entorno.

Sin embargo, desde la asociación vecinal Arquerosopinan que el barrio tiene otras muchas necesidades antes de ejecutar este puente que les pilla lejos y, consideran además que cargar a la junta de compensación con la construcción de esta infraestructura supone que sean los propios vecinos propietarios de los pisos de este barrio de nueva creación los que tengan que asumir ese coste.

El dinero

Y es que, según explican desde la asociación vecinal, a día de hoy las estimaciones indican que, cuando se liquide la junta de compensación, cada propietario tendrá que poner entre 2.000 y 3.000 euros para sufragar todas facturas pendientes de pago. Y si ahora se añaden los puentes, esa factura puede ascender, para los casos más favorables, hasta los 4.000 o los 5.000 euros.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que estas estimaciones se basan en hipótesis y que la ejecución del puente entre Valdefierro y Montecanal no es sino una de las obligaciones impuestas a la junta de compensación como tantas otras y que, igual que la junta debe responder ante otras obras que se le exigen, debe responder ante esta.

En el trasfondo de este conflicto está también la lucha que mantienen distintas asociaciones del Distrito Sur de la ciudad y es que en Arcosur siempre se han sentido agraviados con respecto a otros barrios de la zona por la falta de servicios y equipamientos, por lo que el hecho de que ahora sean ellos quienes tengan que pagar este puente no ha sabido bien.

El puente que se va a construir es uno de los dos que exigían los vecinos de Valdefierro para cesar sus protestas contra la eliminación de la línea 24 de la red de autobuses.