Los vecinos del Portillo se movilizarán en la Cincomarzada para salvar el edificio de Correos de Zaragoza

Los vecinos de Zaragoza tendrán la oportunidad de poner su granito de arena para intentar salvar el edificio brutalista de Correos de la demolición. Será el próximo 5 de marzo y bajo el auspicio de las asociaciones vecinales del entorno del Portillo. Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), la Asociación de Vecinos Joaquín Costa (El Carmen) y la Urbanización Parque Roma estarán presentes en la Cincomarzada, que se celebrará en el parque del Tío Jorge, solicitando el apoyo de otras organizaciones en general y de la ciudadanía en particular para la conservación de este patrimonio común.

Este acto reivindicativo tendrá su espacio en la celebración festiva de los zaragozanos, que también están convocados para participar en el abrazo simbólico al edificio que tendrá lugar el próximo día 15 de marzo como muestra de compromiso colectivo con el futuro del Portillo.

Los vecinos de la zona afectada incluso tienen en marcha una campaña de recogida de firmas para evitar el derribo de uno de los pocos inmuebles de carácter brutalista que hay en Aragón, y que será derribado si la Comunidad Autónoma de Aragón así lo decide. La Dirección General de Patrimonio Cultural ha declarado que es a quien corresponde decidir sobre su protección y mantiene la suspensión cautelar de las obras. Asimismo, también

De momento, las entidades impulsoras del manifiesto en defensa del antiguo Centro de Clasificación Postal de Correos, en la avenida Anselmo Clavé, celebran la Resolución de 19 de febrero de 2026 por la que la Dirección General de Patrimonio Cultural declara la competencia para incoar y tramitar su protección corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón.

La resolución establece que el inmueble ya no está adscrito a servicio público estatal, tras el cese definitivo de la actividad postal en noviembre de 2025, y que, por tanto, no resulta aplicable la competencia excepcional del Estado prevista en el artículo 6.b) de la Ley 16/1985.

Asimismo, la Dirección General ha acordado mantener la suspensión cautelar de cualquier obra o intervención en el edificio mientras se decide sobre su posible declaración como Bien de Interés Cultural.

Ejemplo de movimiento moderno

Para las asociaciones de vecinos de la zona, esta resolución clarifica definitivamente el marco jurídico y sitúa la responsabilidad en la Administración autonómica. “El debate ya no es competencial. Ahora es una decisión política y cultural: proteger o permitir la pérdida irreversible de un edificio relevante de la arquitectura contemporánea aragonesa”, aseguran en un comunicado conjunto.

“El edificio, proyectado entre 1970 y 1972 por el arquitecto José Luis González Cruz, constituye un ejemplo destacado del Movimiento Moderno con rasgos brutalistas y ha formado parte del paisaje urbano del Portillo durante más de cinco décadas”, añaden.

Las entidades reiteran su solicitud de declaración como Bien de Interés Cultural o Bien Catalogado del Patrimonio Aragonés y reclaman la incoación inmediata del expediente. “Conservar este edificio no es solo proteger una obra arquitectónica, es cumplir con el mandato constitucional de defensa del patrimonio cultural y apostar por un modelo urbano más sostenible y responsable”, terminan desde APUDEPA, la A.V. Joaquín Costa (El Carmen) y la Urbanización Parque Roma.