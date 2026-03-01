Gran oportunidad en Zaragoza: se vende piso de cuatro habitaciones y terraza en una renovada avenida por menos de 230.000 euros

La vivienda es la principal preocupación de los españoles según los últimos estudios del CIS. Además, convertirse en propietario también se ha convertido en la obsesión de gran parte de la ciudadanía por miedo a lo que se avecina. Los datos son claros y ya se venden más casas que en los meses previos a la burbuja inmobiliaria.

Los precios están al alza en prácticamente toda España y Zaragoza no se libra de una subida que imposibilita el acceso a la vivienda a miles de personas con ingresos medio-bajos. Encontrar un piso nuevo a la venta en la capital aragonesa por menos de 300.000 euros es una auténtica odisea. Únicamente las promociones de viviendas de algunos barrios como Arcosur permiten a los zaragozanos comprar por debajo de esa cifra.

Obras en Arcosur / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El gran aumento de la vivienda de obra nueva también ha provocado que las de segunda mano en toda la ciudad se revaloricen, sobre todo, en algunas importantes avenidas o calles que están acogiendo nuevos proyectos inmobiliarios y vecinos. Por lo tanto, la gran mayoría de pisos de Zaragoza con buenas características tampoco bajan de los 250.000 euros.

Piso de casi 120 metros cuadrados

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com, hemos encontrado a la venta un piso de 4 habitaciones con terraza en una renovada avenida de Zaragoza por menos de 230.000 euros. La vivienda se encuentra situada en la avenida de Navarra, cuenta con opción de garaje y trastero en otra finca cercana.

El piso, que tiene una capacidad de 117 metros cuadrados y dos baños, se vende desde hace pocas semanas por 229.000 euros en una zona que ha ganado una nueva vida gracias a la última reforma y los proyectos inmobiliarios que están naciendo en los alrededores de la Estación Delicias y todo lo que va a crecer en los próximos años la zona del Portillo.

Una de las habitaciones del piso a la venta en Zaragoza por 229.000 euros / TUCASA

La vivienda se distribuye en cuatro dormitorios, dos de ellos con armarios empotrados, un salón amplio exterior con acceso a una terraza acristalada con vistas a la avenida, cocina, un baño reformado con ducha y un aseo de cortesía. Este amplio piso de Zaragoza dispone de calefacción central con contador individual y se ubica en una finca accesible, sin barreras arquitectónias y dos ascensores.

Además, el antiguo propietario también ofrece la posibilidad al comprador de adquirir una plaza de garaje y un trastero en una finca muy próxima en una zona donde aparcar no es tarea fácil. Cabe recordar que este piso está localizado en una zona muy bien comunicada con el centro de la ciudad en transporte público y también de las salidas de la ciudad. En la zona hay supermercados, comercios y servicios de todo tipo.