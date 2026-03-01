El 'moderneo' encuentra su sitio en un rincón del Casco Histórico: la calle con alma de barrio que se ha convertido en la aldea gala del comercio local

El comercio local nunca pasa por su mejor momento en un tiempo como el presente en el que las compras por internet, las franquicias y las grandes multinacionales han copado gran parte del mercado. Pero también hay muestras de lo contrario, ejemplos de resistencia que, en el caso de Zaragoza, tienen nombre y apellidos: Casto Méndez Núñez. Esta calle del Casco Histórico de la capital aragonesa se ha convertido en la aldea gala que resiste al asedio de un ejército compuesto por paquetes y furgonetas de reparto.

La fortaleza comercial de esta calle no es nueva, lleva tiempo fraguándose, pero esta semana se ha vuelto a confirmar con la apertura de una nueva tienda que, además, confirma otra teoría: el moderneo ha encontrado su sitio en Zaragoza y sí, es la calle Méndez Núñez. Este nuevo negocio, que acaba de subir la persiana en la esquina con la calle Vírgenes, es Averlo, una marca local que ya estaba presente en calle Alfonso y que cuenta también con una óptica de barrio en San José. Venden ropa de marcas alternativas, diseños propios y elaborados por creadores locales de distintos puntos de España, un estilo que ya está presente en esta misma vía zaragozana en otras tiendas como The Shuave Shop y Tequila Sunset.

«Se me juntó un poquito todo. El local de la calle Alfonso se me había quedado pequeño y buscaba algo que estuviera cerca. Vi este local disponible -donde hasta hace poco hubo una charcutería italiana que apenas sobrevivió unos meses- y el hecho de que fuera en Méndez Núñez fue un valor añadido, así que no me lo pensé más», explica Joaquín Lasierra, uno de los artífices de Averlo. «Esta es como una calle de barrio en pleno centro», añade. Y esto mismo es lo que repiten todos los comercios consultados.

Tequila Sunset está en el local que ocupaba la papelería Canudo. / Laura Trives

Ángel y Patricia fueron de los primeros en llegar. Abrieron The Shuave Shop hace ahora ocho años. Entonces, cuentan, no había apenas nada en esta calle. «Como comercio así un poco especial, alternativo, sí que estaba ya Piedra, papel, tijera -una papelería especializada que sigue abierta-, pero nada más de este estilo que hay hoy. En su momento yo recuerdo que ya había sido una calle con tiendas especializadas en moda alternativa pero la crisis se lo llevó todo por delante y estuvo unos años en stand by», cuenta Ángel detrás de un mostrador lleno de joyería, bisutería, decoración y cámaras de fotografía analógicas. El paraíso de lo que un día se llamaron hipsters.

Hoy, a The Shuave Shop le acompañan en esta liga tanto Averlo desde esta misma semana como Tequila Sunset, que lleva ya unos años en la calle, a donde se mudaron desde la cercana Espoz y Mina. «Allí también había un ambiente muy familiar entre los negocios pero eran casi todo bares. Méndez Núñez ha mantenido más una esencia comercial», dice Patricia, que lleva la tienda junto con su marido Javier. Venden marcas de diseñadores patrios y también firmas internacionales muy conocidas, así como objetos para el hogar.

Alma de barrio

El local que ahora se abre bajo el nombre Tequila Sunset antaño fue la papelería Canudo. Y antes un supermercado. «El local es precioso, la verdad. Nos quedamos sin espacio en Espoz y Mina y buscábamos algo más grande pero así, que tuviera alma, como la calle, que es un pequeño barrio», cuenta Patricia, repitiendo esa palabra tan querida, barrio, en tiempos donde cuesta pertenecer a algún sitio porque todas las ciudades se parecen entre sí.

Y es que el comercio local lo que favorece es eso: la diferencia, la diversidad entre unas calles y otras. Que en cada esquina no se cuelgue el mismo logo ni cada escaparate tenga la misma ropa. No obstante, el hecho de que las tiendas que se asientan en esta calle del Casco Histórico puedan tener un tipo de público similar, opinan todos los consultados, les beneficia. «Hay gente que lo puede ver como una competencia pero la realidad es que genera sinergias. Ofrecemos cosas complementarias y la posibilidad de que al que le guste este estilo se venga a Méndez Núñez porque sabe que si no lo encuentra en mi tienda lo encuentra en la de enfrente», dice Patricia de Tequila Sunset. «Sumamos desde caminos diferentes. No nos hacemos daño. Tenemos productos similares pero no entramos en lo que sabemos que le funciona al otro», dice Ángel de The Shuave Shop.

The Shuave Shop fue la primera tienda de moda alternativa que abrió en la calle. / Laura Trives

Pero la cosa va más allá de estos tres negocios y es que el ecosistema comercial de Méndez Núñez es mucho más amplio. En la calle conviven negocios tradicionales como peluquerías, un par de bazares, una tienda de ropa infantil, una frutería e incluso cuchillerías con tiendas de decoración, inmobiliarias, bares históricos como La Republicana y comercios muy especializados como Algodonera Platero, La Rinconada del Queso, La Estilográfica Moderna y una librería de libros antiguos, Luces de Bohemia. Está también Al Loro y de los pocos locales cerrados es el que ocupaba la Ferretera Aragonesa, que con su cierre en 2023 hizo que la vía, entonces sí, perdiera algo de su esencia. Y lo que también hay, como toda calle moderna que se precie, tiendas de ropa vintage. Son Blue Velvet y GGardens Vintage.

«Aquí hay un microclima precioso y hay una combinación muy buena entre el ambiente de barrio y los clientes de aquí y los turistas. Yo llevo dos años aquí y, sobre todo desde el año pasado, se ha notado un aumento brutal de visitantes», cuenta Óscar Manzanares, propietario de GGardens. Su tienda no está estrictamente en Méndez Núñez, sino en una perpendicular, la calle San Félix. «Pero para lo que es tiene mucho tránsito», advierte.

Vintage

Otro de los motivos que explican ya no solo la supervivencia del comercio local en esta vía sino su crecimiento son los precios. «Don Jaime I y Alfonso I son prohibitivas», dice Patricia. Y en la calle Alfonso I, cuenta Joaquín, que por el momento mantendrá también su tienda de Averlo en Alfonso. «Yo abrí en 2022 y esperaba cambiarle un poco el estilo a la calle, pero no he podido. Es muy turística y la gente que pasa no está de compras, busca comprar algo rápido y barato», explica. Pero Méndez Núñez es otra cosa.

«Esta calle, para nosotros, lo tiene todo. Tenemos ese ambiente de cliente de barrio, del vecino que te compra algo todos los meses. Esa esencia no se ha perdido pero, al mismo tiempo, esta es una calle con mucho tránsito y, sobre todo desde la primavera y hasta Pilares, el turismo suma mucho y los visitantes que vienen lo hacen de forma comedida, razonable y soportable», zanja Ángel.