Adif destina 7,5 millones a renovar traviesas en la red convencional a su paso por Zaragoza
La actuación reforzará la fiabilidad, disponibilidad y capacidad para responder al aumento de circulaciones de viajeros y mercancías de esta línea
Adif ha adjudicado la renovación de traviesas en diversos tramos de la red ferroviaria convencional a su paso por Zaragoza, en el trayecto Casetas-Gallur (40,8 kilómetros), por 7,5 millones de euros.
La actuación reforzará la fiabilidad, disponibilidad y capacidad para responder al aumento de circulaciones de viajeros y mercancías de esta línea, que conecta transversalmente el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo a través de Aragón, según ha informado el administrados de infraestructuras ferroviarias.
Para ello, Adif desplegará un total de 69.650 traviesas de mayores prestaciones, monobloque polivalentes de hormigón pretensado, más rígidas, de mayor robustez y durabilidad y con mejor comportamiento dinámico.
Adif impulsa además otros proyectos para modernizar la red ferroviaria convencional en Aragón, de modo que a la renovación de traviesas en el entorno de Alagón se suman las operaciones en diversos puntos del trazado entre San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y Selgua (Huesca), así como la renovación de la señalización de la estación de Grisén.
El objetivo es reforzar la conexión entre los dos grandes corredores europeos, que también está siendo objeto de actuaciones en Navarra y La Rioja, con la renovación de tres tramos de ferrocarril que suman 155 km: Cortes de Navarra-Castejón, Castejón-Tafalla y Castejón-Fuenmayor.
