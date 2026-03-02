Zaragoza Vivienda gestiona 77 nuevos accesos a vivienda en 2025 y acumula 883 desde 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza ha cerrado 2025 con la gestión de un parque público de viviendas para alquiler de 2.611 pisos que dan cobertura a casi 6.000 ciudadanos, especialmente vulnerables, en buena parte de estos alojamientos. Así lo ha desgranado esta mañana el concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo, quien ha advertido de "la necesidad de seguir avanzando en el plan de construcción y promoción de vivienda pública que el equipo de Gobierno ha impulsado con fondos propios, europeos o en colaboración con el Gobierno de Aragón y que en los próximos años incrementarán estas cifras con otras 2.700 nuevas viviendas".

De las 2.611 viviendas gestionadas por Zaragoza Vivienda, 1.955 son propiedad municipal, mientras que 656 son de propietarios particulares gestionadas por el ayuntamiento, fundamentalmente de los programas de captación de vivienda vacía como es Alquila Zaragoza (ALZA)", ha detallado Rodrigo.

Además, durante 2025, Zaragoza Vivienda ha gestionado 77 nuevos accesos a vivienda, lo que supone que desde 2020 se han acumulado 883 nuevas unidades familiares atendidas en el sistema del parque público de vivienda municipal. De las asignaciones gestionadas a lo largo del año pasado, 41 asignaciones dan respuesta a nuevas demandas de vivienda (nuevos accesos procedentes de la Lista de Solicitantes de Vivienda) y cambios de vivienda (personas que ya eran inquilinos de Zaragoza Vivienda y necesitaban una vivienda con otras condiciones (generalmente accesibilidad) o en otro emplazamiento (generalmente por temas de accesibilidad o adecuación de tamaño). Otras 36 viviendas han sido asignadas en programas específicos de alojamiento (Alojamientos Universitarios, Comparte Vida, Programa de realojo por siniestros...).

Actualmente, de todos los pisos que gestiona Zaragoza Vivienda, el nivel de ocupación es del 95% y tan solo están vacías aquellas inmersas en obras y procesos de mejora y acondicionamiento para que sean en breve asignadas a nuevas unidades de convivencia.

Cabe recordar, ha apuntado José Miguel Rodrigo, que de manera general "las viviendas gestionadas por Zaragoza Vivienda disponibles se asignan a unidades de convivencia inscritas y con solicitud en vigor en la Lista de Solicitantes de Vivienda de Zaragoza Vivienda, teniendo en cuenta las características del edificio, la vivienda y las de las unidades de convivencia solicitantes, valorando la antigüedad de la demanda de alojamiento", una labor que el concejal ha querido agradecer a todo el equipo multidisciplinar la sociedad municipal "que demuestran una entrega y un compromiso de alto valor que además ha sido reconocido en distintas ocasiones a lo largo de su historia en distintos estamentos nacionales, haciendo de Zaragoza un referente en la gestión de vivienda pública".

Gestión social

Si se atiende a la gestión social concreta de viviendas en colaboración con otras entidades, en el programa municipal de Emergencia Habitacional se ha experimentado un incremento del 105% en el número de viviendas, dado que en 2020 había 56 y en la actualidad hay 115 viviendas en total, 41 gestión directa municipal y otras 74 gestionadas por entidades sociales

Si atendemos a los convenios con otros servicios municipales para atender demandas específicas y personalizadas a situaciones concretas, hay 9 cedidas al Servicio Municipal de Mujer e Igualdad, 3 al Albergue Municipal, 14 viviendas tuteladas en colaboración con Casa Amparo para personas mayores de 65 años, y el programa temporal de realojo para situaciones de emergencia por siniestros da servicio ahora a 7 unidades familiares que llevan un seguimiento por parte de los Servicios Sociales Municipales.

Y con las entidades sociales hay 18 convenios de colaboración en activo, de los cuales dos han sido renovados precisamente este 2025 pasado, y que gestionan 64 viviendas. Estos pisos están destinados a proyectos de inserción social mediante alojamiento y a la atención especializada a colectivos específicos con mayores dificultades de acceso a vivienda como familias monoparentales, para personas con discapacidad física o intelectual y otras casuísticas.

Programa para universitarios

Del mismo modo, en 2025, el proyecto "Alojamiento para la Comunidad Universitaria", impulsado por Zaragoza Vivienda y la Universidad de Zaragoza, ha ofrecido 48 plazas de alojamiento para estudiantes de grado, máster y doctorado, con el objetivo de garantizar vivienda digna y fomentar la integración, la solidaridad y la participación en la vida de los barrios donde residen. En concreto, el 44,4% estudian un grado, el 33,3% un máster y el 22,2% está con su doctorado. Hay además un 66,7% de procedencia internacional (Colombia, Perú, Ecuador, Irán, Rumanía, México, Chile, Cuba, Pakistán, India, Bolivia), y otro 33,3% son de distintas regiones de España.

Este año se han gestionado así 16 viviendas que han dado alojamiento a estos 48 jóvenes, con unas rentas mensuales por persona de entre 60 y 200 euros, según tipología, incluyendo suministros básicos y wifi. Estos contratos son anuales y por habitación.

Y, por otro lado, el Programa de Becas de Alojamiento en la Residencia Xior-Pontoneros ha desarrollado en 2025 su segunda convocatoria, renovando a 6 estudiantes y sumando otros cuatro accesos a nuevos becados. Se trata de alumnos de Enfermería, Veterinaria, Economía, Matemáticas, Ingenierías, Químicas y Medicina

En este caso, el coste de la plaza se reduce a 50 euros/mes y se ha de participar en actividades comunitarias y de voluntariado en colaboración con entidades sociales del entorno de la residencia y bajo la coordinación de Zaragoza Vivienda, como son el acompañamiento a inquilinos de Zaragoza Vivienda que viven solos, el apoyo escolar, el apoyo a personas con problemas de salud mental o personas sinhogar, o las clases de español a todo tipo de población.

Captación de vivienda particular

Por otra parte, Rodrigo ha querido destacar la importancia de los programas encaminados a que los propietarios particulares cedan sus propiedades para la gestión en arrendamiento por parte de Zaragoza Vivienda, dado que "son una oportunidad para dar respuesta a las necesidades de alojamiento de los zaragozanos, con la ventaja de que estas viviendas se sitúan en todos los barrios de la ciudad".

Respecto a la captación de nuevas viviendas procedentes del programa Alquila Zaragoza (ALZA), 109 viviendas nuevas fueron cedidas en 2025 y 108 están ahora en trámite pendiente de terminar en obras o en procesos administrativos. "Aproximadamente el 60% de las viviendas en trámite acaban incorporándose al programa", ha añadido Rodrigo. Hasta el momento, "hemos gestionado 1.162 solicitudes iniciadas, y 376 viviendas están ya operativas, con un alquiler medio de 549 euros sin comunidad, 614 euros con comunidad, y siempre un mínimo 400 euros. La superficie media suele ser de pisos con 65 m², que se destinan a unidades familiares con ingresos medios anuales de 18.600 euros", ha advertido Rodrigo. Asimismo, ha recordado que a todas ellas se suman otras 319 viviendas que vienen de anteriores programas municipales de captación de viviendas de particulares para su gestión en alquiler social.

Beneficios en la renta de alquiler

Los inquilinos de todas estas viviendas pagan unas cuotas que se ajustan de forma personalizada a cada caso, con especial atención a las unidades familiares más vulnerables y con menores ingresos a las que nunca se les aplica una cuota más allá del 20% de su renta. Hay que tener en cuenta, además, que el 60% de los inquilinos reciben ayudas o subvenciones para ayudarles en estos procesos con sus alquileres.

Asimismo, 2025 ha sido el año donde se han introducido nuevos criterios de cálculo de las rentas de alquiler más beneficiosos para los inquilinos. Hace justo un año, el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda daba luz verde a a una serie de medidas que ayudaban a adecuar la renta al nivel de esfuerzo de las familias.

Ahora se consideran los ingresos de las unidades de convivencia, el número de miembros y las situaciones especiales, como familias monoparentales y con menores con discapacidad a cargo, para calcular y adecuar sus cuotas de alquiler. Se aplica para las viviendas de alquiler social (que incluyen las del Programa de Captación) para que en la actualización anual de precios para cada contrato de alquiler se use el indice que tenga el menor valor de los dos índices hasta ahora empleados (IPC o IRVA) y sea más beneficioso así para los inquilinos. De esta manera, la renta del alquiler media es de 4 euros/metro cuadrado para los contratos que se firmaron a partir del 1 de marzo de 2025. Por ello, desde el inicio de la nueva aplicación del baremo, se ha beneficiado a 331 familias.

Construcción nuevas viviendas

Por otra parte, José Miguel Rodrigo ha querido recordar que "Zaragoza está ejecutando el mayor plan de construcción de nueva vivienda pública llevado a cabo en la ciudad". De este modo, el Ayuntamiento tiene ya en marcha 2.743 nuevos pisos de alquiler asequible impulsados en la ciudad. De estos proyectos, el 69% están ya en construcción o finalizando, y el resto está en trámites administrativos para su inicio.

De este modo, en la ciudad hay básicamente cuatro líneas para conseguir construir pisos públicos. Por un lado, con el Gobierno de Aragón está el Plan Más Vivienda, con 2.051 viviendas: 608 Valdespareta, 640 Miralbueno y Rosales del Canal. , 400 Picarral y Avenida Cataluña, y 404 Parque Goya. En segundo lugar están los 384 pisos en construcción gracias a los fondos Next Generation: 112 Las Fuentes, 58 San José, 23 El Rabal y 191 Valdefierro. En tercer lugar, se encuentra el Plan Especial de Vivienda en Zamoray-Pignatelli, con impulso municipal, que contempla 125 nuevas viviendas: 26 ya están en construcción, 20 se obtendrán mediante rehabilitación y otras 80 viviendas se levantarán de cero en solares. Y, por último, por parte de Zaragoza Vivienda con diferentes iniciativas se cuenta con otras 145 viviendas de nueva creación: 32 en Torrero, 37 en Miguel Servet, 13 en El Rabal, 27 compradas en Oliver, 18 con una permuta en El Rabal, y otras 18 en Valdefierro.

Con todo ello, antes de 2027 Zaragoza tendrá ya cerca de 1.700 nuevas viviendas públicas construidas en la ciudad para alquiler asequible que aumentarán la oferta que gestiona ahora la capital aragonesa.