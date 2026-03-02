Así ha quedado esta calle del barrio de San José, en Zaragoza, tras su reforma integral

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asistido esta mañana a la inauguración de la reforma integral de la calle Gil Morlanes, en el distrito de San José, que ha supuesto una inversión de 668.730,29 euros y unos trabajos que han durado siete meses. "Se ha conseguido renovar así un total de 1.430 metros cuadrados de una vía de 182 metros de longitud, con una anchura media de 8 metros y que tenía unas aceras muy estrechas", ha recordado la primera edil.

"Nuestra política de inversiones en la ciudad cubren las necesidades tanto en las grandes avenidas como en las calles más necesitadas de los barrios tradicionales, extendiendo así el beneficio de la regeneración urbana por todos los distritos", ha incidido Natalia Chueca. "Las reformas integrales de los viales públicos continúan siendo una apuesta clara y diferenciadora de mi equipo de Gobierno", ha defendido, quien ha recordado que con las obras específicas de reforma integral, el mantenimiento, el asfaltado y la conservación, el presupuesto de este año 2026 acumula un esfuerzo inversor de 26 millones de euros".

La obra en la calle Gil Morlanes del distrito de San José ha servido "para solucionar los problemas la accesibilidad de un vial que en algunos puntos solo alcanzaban un metro de anchura en sus aceras y que contaba con un pavimento que estaba muy degradado", ha recordado la alcaldesa. Además, se ha instalado el nuevo sistema de alumbrado.

También se ha aprovechado para "renovar la red de abastecimiento de agua, que era muy antigua y que, hasta ahora, en caso de rotura puntual de la tubería, al no existir una red mallada y haber una ausencia de valvulería, provocaba el corte de todo el suministro de la calle", ha añadido la primera edil. Se ha colocado longitudinalmente una tubería que transcurre bajo la acera de los números impares, así como sus conexiones con las redes de las calles adyacentes. La renovación de la red ha implicado con el correspondiente plan de amianto para este proceso y se ha cambiado por una tubería de fundición dúctil.

Aceras más anchas

La disposición en planta ha finalizado con una calzada de sentido único con anchura constante de 3,5 metros. Se han considerado las actuales recomendaciones de anchuras mínimas, pasos de peatones, radios de giro, badenes, etc, para mejorar el espacio público y conectarlo con toda la zona renovada del entorno. Mientras, en lo referente a las aceras, en los números impares ahora es de 2,50 metros de ancho y en los números pares es de 2 metros.

"El estrecho espacio hacía imposible la inclusión de elementos verdes como parterres o árboles", ha apuntado Natalia Chueca, si bien ha recordado que "dentro de la zona de actuación se aprovechado también para obrar en la zona de las jardineras existentes en la plazoleta que se abre en la intersección de las calles Gil Morlanes y Puente Virrey".