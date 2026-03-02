El barrio de Zaragoza que abastece a dos distritos pide que las mejoras lleguen también a sus vecinos y calles a cota cero

Situado en una de las esquinas del populoso distrito de Delicias, el barrio de La Bozada, en Zaragoza, disfruta de un agradable entorno rodeado de zonas verdes y de un más que razonable nivel de calidad de vida. Pero eso, sumado al hecho de que se encuentran dentro del distrito más grande de la ciudad, con diversas y muy caras necesidades, hace que los vecinos de este entorno sientan que, a la hora de intervenir en las calles, nunca llega su turno y lo cierto es que falta haría una intervención. «En los últimos meses se han caído cinco mujeres. Las aceras resbalan un montón y son minúsculas», advierte la presidenta de la asociación vecinal María Guerrero, Pilar Baranda.

El núcleo de La Bozada está enmarcado por grandes calles y avenidas como son Duquesa Villahermosa, Gómez Laguna, Juan Carlos I y Juan Pablo II. En el corazón del barrio los edificios son de cuatro alturas, por lo que quedan ocultos por las urbanizaciones que rodean todo el entorno, con nueve, diez e incluso más alturas, por lo que pudiera parecer que La Bozada está escondida. Pero nada más lejos que la realidad.

Y es que este pequeño barrio, compuesto por las calles María Guerrero, Díaz de Mendoza, Castilla y Álava, abastece a vecinos del distrito de Delicias, a los de todo el entorno de Aragonia (distrito Universidad) e incluso a los de Vía Hispanidad y La Floresta.

A pesar del tirón comercial de sus calles, algunos locales se han reconvertido en viviendas. / EL PERIÓDICO

Y es que La Bozada es el núcleo comercial del entorno. «Mucha gente viene al barrio a hacer la compra. Aquí hay pescaderías, alguno de los mejores fisios de la ciudad, peluquerías, salones de belleza, supermercados, ferreterías... Hay muchas tiendas que no tienen los vecinos de Aragonia o La Floresta y que vienen hasta aquí», dice Baranda. Esto hace que el trasiego de gente -y el tráfico- sea mucho mayor que si dependiera solo de los residentes.

Y eso en lo que se refiere al comercio, porque los bares de La Bozada son conocidos en toda Zaragoza. Un domingo por la mañana puede haber tanta gente en sus terrazas como en cualquier calle del Tubo. «Hemos llegado a tener problemas con el ruido e incluso pedimos la declaración de zona saturada, pero no nos hicieron caso», lamenta Baranda.

Pero entonces, ¿cuál es el problema de La Bozada? «Pues que las tres calles principales -María Guerrero, Díaz de Mendoza y Castilla- tienen unas aceras muy estrechas. La calle Álava la hicieron peatonal hace mucho pero se quedaron ahí. Antes por los carritos de bebé y ahora por las sillas de ruedas, nuestras calles no están pensadas para poder andar», dice Baranda.

Decenas de personas disfrutan del sol en las terrazas del entorno de La Bozada. / EL PERIÓDICO

Así, cansados de esperar -el año pasado recogieron más de 2.100 firmas para pedir la reforma de sus calles- han presentado al ayuntamiento un proyecto de intervención que consistiría en la elevación de la calzada a cota cero para crear una plataforma única y, además, en eliminar una de las dos bandas de aparcamiento, algo que según reconoce Baranda no es del todo popular entre los vecinos. «Pero podríamos compensar esa pérdida de sitios si se modifican las plazas de las avenidas Juan Pablo II y Juan Carlos I y si se ordenan en batería cabrían más coches», dice Baranda.

«Claro, pedimos al ayuntamiento y nos dicen que acaban de invertir más de cinco millones en la avenida Navarra, que también es Delicias como nosotros. Pero eso a los vecinos de La Bozada no nos soluciona nada, aunque nos alegremos mucho por ellos», dice la presidenta de esta asociación de vecinos, que asegura que incluso el consistorio llegó a abrir un expediente para la reforma de estas calles, un documento que debió perderse en algún cajón del ayuntamiento.