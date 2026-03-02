Zaragoza: 71 bomberos se incorporan al cuerpo municipal tras seis meses de formación intensiva

Un total de 71 bomberos (67 hombres y cuatro mujeres) se han incorporado este lunes al Cuerpo municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, contribuyendo a reforzar el operativo de emergencias y la seguridad en la ciudad. Lo han hecho tras superar seis meses de intensa formación, un periodo en el que se han instruido en las muchas funciones que realiza el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, que van desde accidentes con mercancías peligrosas hasta salvamento acuático.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, les ha dado hoy la bienvenida en un acto celebrado en el claustro del Museo del Fuego, después de que esta misma mañana hayan tomado posesión de su plaza como funcionarios de carrera en el Seminario.

Desde este lunes y con vocación de servicio público, se incorporan ya a los turnos habituales de los parques de Bomberos, reforzando con nuevos efectivos el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, formado por 429 bomberos. La protección civil y hacer de Zaragoza una "ciudad más segura" ha sido, desde el primer momento, una "prioridad indiscutible" para este Gobierno municipal, que ha trabajado para cubrir todas las plazas en las Ofertas de Empleo Público aprobadas estos años.

"Los Bomberos de Zaragozason el servicio mejor valorado por los vecinos en cada barómetro municipal y no es para menos, porque con su profesionalidad y rapidez, atienden todas las emergencias", ha indicado la alcaldesa.

"Zaragoza es una ciudad segura, en la que podemos vivir con la seguridad de saber que, pase lo que pase, contamos con unas fuerzas de seguridad que trabajan sin descanso y están siempre alerta para actuar cuando que sea necesario, como hemos visto recientemente en la crecida del Ebro", ha afirmado.

Formación: una de las más completas del país

Tras superar el proceso de oposición, 67 hombres y 4 mujeres comenzaron, el pasado 15 de septiembre, el periodo de formación que debían superar con éxito como requisito imprescindible para su incorporación definitiva en el Cuerpo Municipal. Hasta el 27 de febrero y guiados por cuarenta instructores, han seguido un intenso calendario de clases teóricas y prácticas, que se han llevado a cabo en la Escuela de Bomberos de La Cartuja y en el parque 1 de Bomberos, además de en otras ubicaciones de la ciudad.

En esta ocasión, además, se ha ampliado la formación, pasando de cuatro a seis meses, siendo una de las más completas del país con el objetivo de que los efectivos se incorporen con un alto nivel de preparación. En total, 675 horas formativas, en las que han aprendido cómo intervenir en las situaciones en las que los bomberos son requeridos, que son muchas.

Natalia Chueca ha dado la bienvenida a los nuevos bomberos. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Además de aprender a apagar incendios en viviendas y fábricas, han aprendido a intervenir en accidentes de tráfico, en salvamento acuático, con prácticas en Murillo de Gállego, y hasta en rescate de animales. Otro bloque formativo ha sido la gestión de NBQ, ya que, dada la ubicación geográfica de Zaragoza, entre Madrid y Barcelona, existe un tráfico constante de mercancías peligrosas, tanto por carretera como por ferrocarril.

Han aprendido cómo actuar en este tipo de siniestros y a utilizar los trajes de protección química. Además, han realizado prácticas de conducción de vehículos pesados, rescate vertical en la torre de maniobras del parque 1 y en montaje de Puestos de Mando Avanzado. Actualmente, 488 personas conforman el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, entre ellos 429 son bomberos y 39 médicos y personal sanitario.

La oposición consistió en la realización de tres ejercicios, tanto teóricos como prácticos. El 29 de marzo de 2024, se realizaron la primera y segunda prueba, ambas teóricas sobre normativa y el callejero, además de un test psicotécnico, al que se presentaron 762 opositores de los aspirantes que registraron su instancia, entre ellos 50 mujeres.

El tercer ejercicio consistió en cuatro pruebas físicas, que incluían natación, atletismo, agilidad, y trabajo en incendios de piso, altura y en espacios confinados, finalizando el proceso el 2 de julio de 2025 y comenzando la formación en septiembre.