Cards Collection, el 'templo' Pokémon de Zaragoza: "Hay mucha gente con nostalgia de Nintendo"

"Bastantes colecciones que engloban TCG, que a mi mujer y a mí nos gusta siempre coleccionar, nos gusta abrir y cuando íbamos a las tiendas eran difícil de encontrar". Este era uno de los problemas que tenían David y Cristina a la hora de completar sus colecciones. Por eso decidieron abrir su propia tienda, con el objetivo de ofrecer al público aquello que a ellos mismos también les faltaba como coleccionistas.

Así nace, hace poco más de dos meses, su propio local de coleccionismo y un sueño hecho realidad: Cards Collection Zaragoza, ubicada en la calle Cortes de Aragón, número 19.

Así es Cards Collection, la tienda única de coleccionismo en Zaragoza que ahora es un "templo" Pokémon / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

En él se puede encontrar una amplia variedad de artículos: desde funkos de las sagas más conocidas hasta cartas coleccionables sueltas, álbumes o figuras especiales. El objetivo es claro: ofrecer piezas que marquen la diferencia.

De hobby a trabajo

“Nosotros ya éramos unos frikis”, explica David entre risas y aunque su afición comenzó hace apenas tres años, el coleccionismo pronto se convirtió en algo más que un pasatiempo. “Empezamos a coleccionar funkos, un poquito de fútbol y algo de alguna serie…”, explica David. Lo que empezó como un hobby puntual fue creciendo hasta ocupar cada rincón de su vivienda. “Llegó un momento en que ya no nos cabía todo, ni en casa ni en el trastero”.

Ese fue el punto de inflexión. “Nos fuimos aficionando hasta que dijimos: vamos a abrir una tienda un poco para nosotros, pero también para el público”. Así nació un negocio que combina pasión y emprendimiento. "Desde que hemos abierto, pues es verdad que nos han acogido muy bien".

Con el paso de los meses desde su apertura, han ido especializándose progresivamente hasta convertirse en la única tienda de Zaragoza dedicada por completo al mundo del TCG (juego de cartas coleccionables), enfocada exclusivamente en material de Pokémon. "No hay material Pokémon, entonces, pues cuando decidimos abrir el negocio, el primer negocio, digamos, de material Pokémon en Zaragoza".

Pokémon y muchas cosas únicas en Zaragoza

No solo cuentan con material único de Pokémon. “Nos gusta tener todo el material variado de One Piece y acompañado de Disney, Lorcana y Magic…”, explica David sobre el contenido que se puede encontrar en las estanterías de su tienda. Ahora también disponen de la nueva colección de las Tortugas Ninja.

Aunque su local es pequeño, no les falta de nada para todo tipo de aficionados. Por eso también han incorporado una línea de cromos y álbumes de fútbol.

Pero no solo destacan por su variedad, sino también por ofrecer artículos muy especiales que solo se pueden encontrar en este pequeño espacio: “Hacemos unos muñecos en 3D, tipo crochet y tipo normal, y hemos añadido el Funko personalizado”. Entre ellos, han creado uno dedicado a Guti, que ha tenido bastante éxito en la tienda. Y para los más amantes de la Nintendo también tienen su rincón en esta tienda: "Hay mucha gente con nostalgia de Nintendo, pues también tenemos todo lo que son Mario y todas colecciones así de Super Nintendo".

Card Collection Zaragoza no es solo una tienda, es un espacio donde la pasión por el coleccionismo se convierte en experiencia: desde cartas de Pokémon hasta figuras únicas, cada artículo refleja el gusto y la dedicación de sus fundadores. Un pequeño rincón para grandes aficionados en el corazón de Zaragoza.