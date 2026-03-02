Confirmado: así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para el verano de 2026
El Aeropuerto de Zaragoza contará con vuelos regulares y chárter durante el verano de 2026, con Ryanair, Volotea, Binter, Wizz Air y Vueling como principales aerolíneas
Marzo ya ha comenzado, el invierno meteorológico ya es historia y el buen tiempo ha hecho salir a la gente a la calle tras unas semanas con mucha lluvia. Los aragoneses miran de reojo al verano de 2026 mientras cuentan los días para las próximas vacaciones de Semana Santa, que serán a principios de abril. El presupuesto para el viaje del año es siempre ajustado por lo que los turistas buscan fórmulas para intentar ahorrar lo máximo posible. Elegir el destino con antelación para poder comprar los billetes de avión al mejor precio es la opción por la que se decantan miles de zaragozanos. Además, si se pueden 'ahorrar' desplazarse hasta los aeropuertos de Madrid o Barcelona para empezar sus vacaciones, aún mejor.
La realidad es que el Aeropuerto de Zaragoza no pasa por su mejor momento debido a los recortes de Ryanair que provocaron la eliminación de algunas rutas muy populares como París, Santiago o Bolonia. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza buscan una solución para tratar de aumentar el número de vuelos desde la capital aragonesa en los próximos meses y evitar que el conflicto entre la aerolínea irlandesa y Aena siga haciendo mella. Quedan pocas semanas para que las compañías den comienzo a la temporada de verano y Ryanair, Volotea, Binter, Wizz Air y Vueling ya han confirmado a donde volarán de forma regular desde Zaragoza durante todo el verano de 2026.
Ryanair
La aerolínea irlandesa sigue en el ojo del huracán en Zaragoza tras su política de recortes. Ryanair recupera como es habitual su vuelo a Palma y mantiene altas frecuencias con dos capitales como Londres y Milán desde donde también parten otras conexiones importantes hacia muchas partes del mundo.
- Bruselas-Charleroi: Martes, viernes y domingo
- Palma: martes, miércoles y sábados
- Milán: lunes, miércoles, viernes y domingo
- Marrakech: miércoles y sábado
- Londres-Stansted: martes, jueves, viernes y domingo
Volotea
La compañía española, que no ha operado en todo el invierno, volverá a apostar por conectar Zaragoza con Menorca a partir del 1 de abril.
- Menorca. miércoles y sábado
Wizz Air
La compañía húngara continúa asentándose como una alternativa clara a Ryanair y mantiene todas sus rutas para el verano de 2026
- Roma: lunes, miércoles, viernes y domingo
- Cluj: martes, jueves y sábado
- Bucarest: martes, jueves y sábado
Binter
De sobras es conocido el esfuerzo de la compañía para conectar Zaragoza con las Islas Canarias. Además, en verano, ofrecerá vuelos con conexión a partes de África cada vez más turísticas como Senegal, Cabo Verde o Mauritania
- Gran Canaria: va variando el número de vuelos dependiendo de la semana, pero como mínimo hay cinco vuelos.
Vueling
La compañía es la segunda alternativa para viajar a Mallorca este verano ya que mantiene activo el vuelo a Palma durante todo el verano. Se podrá volar, según la web de la compañía, todos los días de la semana y actualmente hay varios días rebajados en los que puedes volar por tan solo 11 euros.
Chárter
Zaragoza contará con un buen puñado de vuelos chárter programados a lo largo del verano. Tal es el éxito de estos vuelos que muchos se agotan con meses de antelación.
- Menorca (junio, julio, agosto)
- Rumanía (21-28 de junio)
- Normandía, Bretaña y Tierras Altas del Loira (julio)
- Berín, Praga y Munich (4 al 11 de julio)
- Escocia y Tierras altas (7 al 14 de julio)
- Noruega (24 al 31 de agosto)
- La Puglia (19 al 26 de septiembre)
