¿Cuánto cuesta una parcela en Arcosur? A subasta un solar en una de las zonas más atractivas del barrio

El barrio de Arcosur, en Zaragoza, atrae las miradas en estos momentos de los principales promotores de vivienda. Con capacidad para albergar 27.000 pisos entre los que ya hay y los que faltan por construir, este barrio de nueva creación aspira a ser el hogar de 70.000 zaragozanos en los próximos años. De ahí que cualquier movimiento en sus parcelas resulte atractivo para los constructores, como es el caso de una subasta que se acaba de lanzar.

Según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el valor estimado de la parcela es de 641.715,51 euros, si bien la puja mínima será de una décima parte, 64.171 euros. A partir de ahí se podrá ir escalando de 500 en 500.

La parcela está ubicada en un sitio estratégico del emergente barrio zaragozano. Al sur, entre esta pastilla y la Z-40, se encuentra la separata 2 Sur, que actualmente está siendo urbanizada y donde se habilitará suelo para más de 1.600 viviendas (mixtas, tanto libres como protegidas), además de otros servicios demandados como el futuro centro de salud o la nueva escuela municipal infantil.

El precio de las viviendas

Y al norte, entre este solar y el futuro parque central, está la fase 2 Resto Sur, que la Junta de Compensación ya ha presentado al ayuntamiento y está a expensas de su aprobación, con la intención de poder licitarla a lo largo del año y comenzar las obras a finales de 2026 o principios de 2027. En ese caso, se pondrán a disposición de los promotores suelos para 812 viviendas libres. En el caso concreto de la parcela subastada, que fue a parar a las manos de Hacienda por un embargo, esta cuenta con 1.800 metros cuadrados y debe destinarse a la construcción de vivienda protegida.

Según consta en el planeamiento, en este solar, que es parte de una manzana más grande, caben 28 pisos de en torno a 100 metros cuadrados, que según el precio actual del módulo de la vivienda protegida, saldrán a la venta por entre 190.000 y 200.000 euros, a lo que habrá que añadirle el precio del trastero y el garaje.

La subasta, según indica el BOE, se realiza en procedimiento de ejecución por la vía de apremio de la afección urbanística al saldo resultante de la cuenta de liquidación.