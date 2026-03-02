Cuidado con los atascos en Zaragoza: varias calles estarán en obras durante los próximos días

El Ayuntamiento de Zaragoza han comenzado este lunes obras en varias calles de la capital que condicionarán la circulación de los vehículos y podrán generar atascos puntuales en horas críticas del día. Estos trabajos se suman a los que se están practicando, por ejemplo, en avenida Valencia, una arteria clave en la zona de Universidad, que ha obligado a replantear el tránsito de vehículos.

En este caso, las calles afectadas son otras cinco. La primera, la avenida Pirineos (Actur y Arrabal), donde estará cortado el carril derecho hasta el viernes día 6. También la avenida Goya, en este caso solo durante este lunes, por obras de reparación del pavimento.

Entre este lunes y este próximo martes el ayuntamiento acometerá trabajos de fresado y asfaltado en la calle Miguel Faraday (Cogullada), y un día más, hasta el miércoles 4, durarán las obras para reparar la red de abastecimiento en la calle Rioja (Delicias), ocupándose el carril izquierdo y central en sentido hacia vía Universitas. Finalmente, hoy también tendrá cortado el carril derecho de circulación la calle Miguel Roca i Junyent (estación Delicias).

A estos cortes parciales a la circulación se le han sumado las obras ya previstas y anunciadas con el corte del ramal de entrada a Fuentes de Ebro ubicado en el kilómetro 213 de la N-232 y que durarán, si se cumplen las previsiones, hasta mayo. El objetivo de estos trabajos es realizar el desdoblamiento de la Nacional a su paso por este municipio zaragozano.

La semana pasada ya se produjeron grandes atascos en la entrada y salida a Zaragoza por el tercer cinturón por las obras en su conexión con la Z-30, produciéndose grandes congestiones de vehículos en la rotonda próxima al pabellón Príncipe Felipe.