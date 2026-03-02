Nuevos descuentos en los buses y tranvías de Zaragoza a partir de hoy: ¿en qué consisten?
Al descuento vigente del 40% se suma desde ahora una mejora de entre un 8% y un 15%. Están destinados a personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%
Este lunes, 2 de marzo, entran en vigor los nuevos descuentos que se aplican a los abonos del transporte público de Zaragoza de personas que cuenten con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Las ayudas, cofinanciadas entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de Transportes. La ayuda se aplicará a los abonos 30, 90 y 365, equiparando la tarifa a la ya bonificada para familias numerosas.
Tal y como explicó la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, cuando se anunció esta bonificación, "esta medida se suma a las diferentes iniciativas puestas en marcha por este Gobierno en relación a las personas con discapacidad, en nuestro objetivo de hacer de Zaragoza una ciudad cada vez más accesible y amable, la Zaragoza que ha merecido el título de Capital Europea de la Accesibilidad".
Actualmente, estos abonos cuentan con un descuento del 40%, similar al que tienen el resto de títulos con tarjeta multiviaje, a través de la suma de las ayudas municipales y estatales vigentes. Con esta mejora, el precio de los abonos para personas con discapacidad se reducirá entre un 8 y un 15% más respecto a las tarifas vigentes, quedando en 26,70 euros el mensual; 64,65 euros el trimestral (abono 90) y en 223,25 euros el anual.
Para conseguir estas bonificaciones hay que dirigirse a la Oficina de Atención al Cliente de Avanza, en El Caracol, presentando la siguiente documentación: DNI o NIE original; fotografía actual del rostro o, en el caso de haber tenido antes abono, la tarjeta personal de transporte; tarjeta de discapacidad nacional (expedida en cualquier comunidad autónoma) o europea, o la resolución del grado de discapacidad expedido por el órgano competente en la materia.
- El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
- Oliver, el barrio con mil caras que avanza contra el estigma: 'Aquí viven los vecinos más vulnerables de la ciudad y algunos de los más ricos
- Temor entre los vecinos de Arcosur a tener que acabar pagando el puente que unirá Valdefierro y Montecanal
- Asador Fajardo, el restaurante de Zaragoza que vende 40.000 calçots al año: 'No tienen mucho misterio
- Trabajadoras de la residencia denunciada en Pinseque: 'Por las noches estamos solo una para 43 ancianos
- Los 4.500 trabajadores de Stellantis Figueruelas se quedan sin la paga de beneficios tras las pérdidas milmillonarias de la multinacional en 2025
- Manuel, un aragonés que trabaja para Google en Silicon Valley y ha logrado una ayuda para su pueblo: 'Guardo mucho cariño de la gente de Codo
- El pequeño pueblo de Zaragoza que es conocido en toda España por sus escabechados: 'Simplemente delicioso