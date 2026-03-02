La emotiva despedida de Radio Taxi de Mariano, el hombre al frente del bar de la cooperativa de Zaragoza durante los últimos 24 años
El establecimiento situado en la avenida Gómez Laguna, es conocido como punto de encuentro y hogar para muchos taxistas y clientes de la ciudad
Tras 24 años de actividad, el bar de la Cooperativa de Taxis de Zaragoza se ha despedido recientemente, marcando el final de una etapa en la ciudad. Su cierre deja ahora en el aire el futuro de la concesión del espacio, ubicado en la avenida Gómez Laguna, un punto de encuentro y un auténtico hogar para muchos taxistas.
Al frente de este negocio ha estado durante más de dos décadas Mariano, quien se ha convertido en una figura de referencia para el sector. Por ello, la Cooperativa de Taxis de Zaragoza ha querido rendirle un sentido homenaje con un emotivo mensaje de despedida difundido a través de sus redes sociales.
Tras 24 años al frente del bar de la cooperativa, Mariano se despide dejando atrás una etapa marcada por "el trabajo, el compromiso y la dedicación". Un cierre que no solo pone punto y final a una trayectoria, sino que reconoce una historia compartida con generaciones de socios, vecinos y clientes habituales, comienza la misiva.
Mucho más que un negocio
Mariano, junto a todo su equipo, ha sido durante más de dos décadas mucho más que el responsable de un establecimiento hostelero. El bar se ha convertido en un lugar imprescindible en la rutina diaria para muchos taxistas: "el café de primera hora, el espacio para la conversación tras la jornada laboral, el escenario de celebraciones y también el refugio de los días difíciles, siempre con cercanía y calidez".
En este tiempo, el equipo ha demostrado responsabilidad, constancia y un trato humano “que deja huella”, señalan desde Radio Taxi en su mensaje de despedida. Mantener un punto de encuentro activo durante 24 años, añaden, “no es casualidad”, sino el resultado "del esfuerzo diario, del sacrificio silencioso y del cariño puesto en cada detalle".
Radio Taxi ha querido expresar públicamente su agradecimiento a Mariano y a su equipo “por abrir cada día las puertas con una sonrisa” y por sostener el bar “como si fuera propio”, formando parte de la vida de tantas personas. “La cooperativa no sería la misma sin vuestra historia”, concluye el texto.
Con esta despedida, la entidad les desea lo mejor en esta nueva etapa, con la certeza de que dejan un recuerdo imborrable y un legado del que, subrayan, pueden sentirse “profundamente orgullosos”.
- El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
- Oliver, el barrio con mil caras que avanza contra el estigma: 'Aquí viven los vecinos más vulnerables de la ciudad y algunos de los más ricos
- Temor entre los vecinos de Arcosur a tener que acabar pagando el puente que unirá Valdefierro y Montecanal
- Asador Fajardo, el restaurante de Zaragoza que vende 40.000 calçots al año: 'No tienen mucho misterio
- Trabajadoras de la residencia denunciada en Pinseque: 'Por las noches estamos solo una para 43 ancianos
- Los 4.500 trabajadores de Stellantis Figueruelas se quedan sin la paga de beneficios tras las pérdidas milmillonarias de la multinacional en 2025
- Manuel, un aragonés que trabaja para Google en Silicon Valley y ha logrado una ayuda para su pueblo: 'Guardo mucho cariño de la gente de Codo
- El pequeño pueblo de Zaragoza que es conocido en toda España por sus escabechados: 'Simplemente delicioso