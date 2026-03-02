Multas de tráfico en Zaragoza: la recaudación supera las previsiones y alcanza los 14,1 millones

El Ayuntamiento de Zaragoza recaudó el año pasado 14,1 millones de euros correspondientes a multas de tráfico. Se trata de una de las cifras más altas de los últimos años, por encima de las previsiones iniciales que hizo la consejería de Hacienda, que estimó que se ingresarían alrededor de 12 millones, por lo que las arcas han recibido un 17% más de lo esperado. El presupuesto para este 2026, aprobado la semana pasada tras un acuerdo de última hora entre Natalia Chueca y Vox, prevé recaudar otros 12 millones. Está por ver.

A 31 de diciembre de 2025, según aparece en el Capítulo de Tasas, precios públicos y otros gastos, los ingresos por Multas por infracción de la ordenanza de circulación ascendían a 14.115.368 euros, tras haber anulado 23.659 en concepto de multas recurridas. Los motivos son de lo más variado: excesos de velocidad, conducción temeraria, bajo la influencia del alcohol o las drogas o estacionamiento en zonas prohibidas. Afectan tanto a conductores de coches como de bicis y patinetes.

La recaudación en este concepto ha variado notablemente en los últimos años. En 2024 las arcas municipales recibieron 13,7 millones de euros por multas de tráfico, 1,7 millones más de lo que se había previsto inicialmente. Un año antes, el montante ascendió hasta los 12,9 millones. El récord se sitúa en 2021, cuando el ayuntamiento recaudó 15,56 millones. Y 10,6 en el año de la pandemia, algo llamativo si se tiene en cuenta que hubo varios meses de confinamiento. En cambio, 2017 destaca por ser el año con la recaudación más baja, con 7,7 millones. Otro dato. Entre 2016 y 2019, en tres de los cuatro ejercicios fiscales no se alcanzaron los 10 millones de ingresos por sanciones de tráfico.

Por otro lado, también se han incrementado, aunque ligeramente, los ingresos correspondientes a la retirada de vehículos abandonados en la vía pública, pasando de 1,4 millones a 1,6.

Otros ingresos

No solo se han incrementado los ingresos por multas. También los zaragozanos han pagado más por el abastecimiento de agua potable y el consistorio tiene como derechos reconocidos 38,6 millones en lugar de los 34,7 previstos a principios de año. En cuanto al tratamiento de residuos la diferencia ha sido de algo más de un millón. De los 17,3 millones previstos, finalmente se han ingresado 18,7. La recogida de residuos generó al erario público 19,2 millones de ingresos.

Hay que tener en cuenta que el proyecto de presupuestos contempla estimaciones que se hacen teniendo en cuenta los ingresos del año anterior y la subida de las tarifas. En el caso de los recibos de aguas y basuras, el recibo se incrementó un 2,8%.

En cuanto a los ingresos directos y sin dejar a un lado el transporte privado, el impuesto de circulación generó a las arcas públicas hasta 27,4. Pero si uno habla de impuestos directos hay que mirar al IBI. El año pasado, el Ayuntamiento de Zaragoza ingresó en 2025 hasta 162,6 millones por este concepto, con el tipo impositivo en el 0,4%, el mínimo legal permitido. Se trata del impuesto que más ingresos reporta a las arcas municipales y que el año pasado se dejó por el camino 3,8 millones correspondientes a recibos reclamados y devueltos.

La plusvalía es otro de los impuestos clave para Zaragoza. El año 2025 cerró con unos ingresos de 32,1 millones, cuatro más de los estimados en la elaboración de las cuentas, a finales de 2024. En este caso, de los recursos presentados por los ciudadanos y aceptados, el consistorio ha anulado hasta un millón de euros.

Por otro lado está el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), que llenó la hucha municipal con 28,8 millones, prácticamente los mismos que se habían previsto.