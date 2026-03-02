La noria de Zaragoza, que iba a ser un atractivo navideño, no cumplía los requisitos de seguridad y sigue sin desmontarse

Ha pasado un mes desde que el Ayuntamiento de Zaragoza notificara al gestor de la noria que se instaló junto a la parada del tranvía de La Chimenea que debía desmontar la instalación. La empresa encargada disponía justo de ese lapso de tiempo para proceder a la retirada de la atracción, pero sin embargo, la noria sigue en su sitio y no hay nadie trabajando.

Fue en noviembre cuando la alcaldesa anunció como una de las novedades en la programación de la Navidad que se instalaría una noria junto a La Chimenea y Helios. Sin embargo, fueron pasando los días y el consistorio comenzó a retrasar la fecha de puesta en marcha. No llegó para el puente de la Constitución y entonces se dijo que estaría lista para cuando comenzaran las vacaciones escolares.Tampoco fue así.

"Dudas sobre la resistencia del suelo"

La siguiente fecha que marcó el ayuntamiento en el calendario fue Reyes. Pero tampoco dio tiempo, aunque la noria comenzó a asomarse. Con la estructura ya montada fue cuando se desveló que la documentación presentada por el promotor de la noria no era la correcta y que los técnicos municipales habían concluido que la atracción no cumplía con los mínimos de seguridad exigibles.

Los informes de los técnicos, desveló el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en la última comisión de su área, "advertían de la posibilidad de que hubiera problemas". "Había dudas incluso sobre la resistencia del suelo", afirmó. Y "ante cualquier informe que ponga en duda la seguridad, este Gobierno va a optar siempre por la seguridad", añadió el responsable.

Entonces se solicitó al responsable de la noria, que era nueva y no se había estrenado aún en ninguna otra ciudad, que la desmontara antes de que se hubiera inaugurado. Sin embargo, ha pasado un mes y la noria sigue en su sitio.