Vuelven las lluvias a Aragón y en Zaragoza amenazan la Cincomarzada
Las previsiones meteorológicas avanzan precipitaciones generalizadas, aunque llegarán de forma progresiva. En algunas zonas de Aragón se podrían llegar a acumular más de 100 litros por metro cuadrado
La tregua de la inesperada primavera que ha vivido Aragón y Zaragoza durante la última semana, tras el carrusel de borrascas que vivió durante dos meses, toca a su fin. Vuelve la inestabilidad, un nuevo temporal, que llevará el nombre de Regina, y las lluvias, que llegarán de forma progresiva a la comunidad amenazarán con frustrar la Cincomarzada en la capital.
Este lunes será un día de transición antes del giro definitivo del tiempo. Habrá predominio de sol en la capital aragonesa en una jornada que continuará con temperaturas apacibles, 18 grados de máxima, con viento de suave a moderado. Misma previsión para el conjunto de Aragón.
Será durante el martes y el miércoles cuando comiencen a sentirse las primeras inestabilidades. Desde primeras horas de la noche del lunes y durante la próxima madrugada, las nubes ganarán presencia y se producirán las primeras tormentas y chubascos en localidades de la ibérica de Zaragoza como Calatayud o en cualquier punto de la provincia de Teruel. Durante el día, la amenaza de lluvia estará presente en toda la comunidad, aunque, si se produce, las previsiones dicen que será de forma escasa.
En el caso de la capital aragonesa no se espera que sea una jornada pasada por agua, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sí abre la puerta a que pudiera caer alguna gota durante las primeras horas del día, aunque sería de manera anecdótica.
Llegan las lluvias
El cambio definitivo llegará el miércoles. Las primeras tormentas volverán a producirse en la mitad oriental de Teruel, se esperan a partir de las primeras horas del día. Conforme pasen las horas, los chubascos se irán extendiendo por la geografía aragonesa, primero en toda la provincia turolense y después, en torno al mediodía y por la tarde, en el sur de Zaragoza, este de Huesca y Pirineo.
El jueves, ya sí, las precipitaciones serán generalizadas. De madrugada, de nuevo los principales acumulados se darán en Teruel, pero ya desde primera hora de la mañana se generalizarán por todo Aragón, incluida Zaragoza, que celebrará la Cincomarzada. Una celebración que estará pasada por agua, según las previsiones de los principales modelos meteorológicos, y podría frustrar un día festivo que se vive fundamentalmente en la calle y donde las previsiones adelantan que no parará de llover, con mayor o menor intensidad, durante todo el día. Las temperaturas caerán entre tres y cuatro grados y Zaragoza no pasará de los 14 grados.
Los principales chubascos se producirán el jueves día 5 en Teruel y en el sureste de Huesca, con tormentas durante gran parte del día. Y todo apunta en estos momentos a que las lluvias no cesarán en toda la semana, aunque durante el domingo las lluvias sí serán más intermitentes.
Según los modelos, de jueves a sábado zonas del Bajo Aragón y del Moncayo podrían acumular entre 100 y 150 litros por metro cuadrado, mientras que la práctica totalidad de la provincia de Zaragoza registrará entre 45 y 55 litros.
