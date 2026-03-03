La crítica Marisa Gaspar seguirá fuera de Vox y entrará en el Ayuntamiento de Zaragoza como concejal no adscrita: "No voy a estar en un partido sin democracia interna"

La que fuera número cinco en las listas de Vox en las últimas elecciones municipales, Marisa Gaspar, ha confirmado a este diario que tomará el acta de concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza tras la salida de Julio Calvo. Sin embargo, muy crítica con la actual deriva del partido, se mantendrá fuera de la formación y entrará en el consistorio como "no adscrita".

Gaspar ha confirmado su intención de mantenerse alejada del partido, una formación que abandonó en 2023. "Me es imposible ir a un grupo municipal con el que mantengo una postura muy confrontada por el funcionamiento de la formación a nivel estatal", ha explicado. Con esta decisión el grupo municipal de la ultraderecha queda reducido a solo tres concejales tras la salida del que fuera su portavoz tras el pleno de este martes.

La nueva concejala, que ejerce como terapeuta ocupacional, pretende mantener su ocupación y compatibilizarla con sus labores en el consistorio. "Estoy acostumbrada a trabajar al servicio de la gente y es lo que pretendo seguir haciendo a partir de ahora, recuperando el discurso original de mi partido", ha señalado.

Gaspar se muestra muy crítica con la situación actual de la formación. "No voy a entrar en un partido sin democracia interna, ni transparencia, en el que priman los caudillismos y se desprecia el talento, algo que es decapitado como hemos visto con muchos liderazgos locales", expone.

La sanitaria indica que su relación con los tres concejales de Vox con los que compartirá pleno es buena y que su malestar proviene de la organización estatal del partido. "He trabajado con ellos codo con codo y son personas estupendas, implicadas y trabajadoras", reconoce. Son las figuras de Santiago Abascal y, "por dejación", la de Alejandro Nolasco las que considera que perjudican los ideales primigenios de la formación de ultraderecha.

Como ejemplo de esta gestión sin pensar en el territorio pone como ejemplo lo sucedido con la negociación presupuestaria en Zaragoza. "Abascal ha dirigido todo el proceso pensando únicamente en sus intereses en Madrid", denuncia. Por eso señala que no está dispuesta a "traicionar sus convicciones" para desarrollar una política de bloqueo que no tenga en cuenta las realidades de cada territorio. "No se pueden tomar las decisiones pensando en cuestiones centralistas", expresa.

El voto de Gaspar será fundamental para tejer nuevas mayorías en el pleno municipal. Por el momento no avanza si dará su apoyo a la alcaldesa Natalia Chueca en las propuestas que lleve a pleno, aunque reconoce que no está en su carácter apostar por una política centrada en la bronca y el enfrentamiento, "Entro en el Ayuntamiento de Zaragoza con la voluntad de trabajar por los zaragozanos con independencia y libertada", explica. Por el momento reconoce que nadie en Vox ni en el resto de formaciones del consistorio se ha puesto en contacto con ella.