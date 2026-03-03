De Italia a Aragón y directa al bote: una joven oscense gana más de 80.000 euros en ‘Atrápame si puedes’

El bote de Atrápame si puedes ya tiene nueva dueña. Alba Navajas, una joven oscense de 27 años que actualmente reside en Italia, se alzó con los 80.200 euros acumulados del concurso tras acertar las cinco preguntas del decisivo minuto final, culminando una participación breve pero brillante que coincidió además con una semana especial dedicada al protagonismo femenino.

La concursante logró la victoria en su segundo día en el plató. Tras estrenarse con un premio inicial de 300 euros, regresó al programa con confianza y terminó protagonizando uno de los momentos más celebrados de la temporada. La pregunta definitiva fue especialmente exigente: "¿De qué grupo fundado en 1999 fue vocalista Jaime Perpiñá?" Sin dudarlo, respondió correctamente: La Musicalité. “A partir de ahora es mi grupo favorito”, bromeó tras sellar el triunfo.

Alba Navajas, momentos después de acertar la pregunta ganadora y llevarse un bote de más de 80.000 euros / CARTV

Navajas aseguró que afrontó el tramo final con tranquilidad. “Estaba relajada, pero tenía la sensación de que podía ocurrir; ese día me había levantado optimista”, explicó. Profesora de español para extranjeros y graduada en Traducción e Interpretación, atribuye su éxito a la curiosidad constante más que a una preparación intensiva. “Me gusta leer, ver documentales y aprender cosas nuevas”, señaló, destacando sus conocimientos en geografía, cine, música y religiones como claves durante el concurso.

Parte del premio lo destinará a comprar una vivienda en Italia, donde vive actualmente, y también planea viajar a Uzbekistán y explorar algún país de América. Aunque no descarta participar en futuros concursos televisivos, reconoce con modestia que todavía quiere seguir acumulando experiencia.

La victoria llegó además en una noche de gran seguimiento para el programa presentado por Iñaki Urrutia en Aragón TV, que lideró el horario de máxima audiencia con un 17,6 % de cuota de pantalla. El concurso atraviesa una semana especial en la que solo mujeres ocupan los atriles como homenaje al Día Internacional de la Mujer, que culminará el 8 de marzo con una emisión especial.

Desde su estreno, Atrápame si puedes ha repartido más de 500.000 euros en premios y, tras la entrega del bote, volverá a arrancar con 5.000 euros para nuevos concursantes, consolidando su posición como uno de los formatos más sólidos y seguidos de la televisión autonómica.