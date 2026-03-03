Julio Calvo abandona Vox y carga contra Santiago Abascal: "No me afilié para ser un Podemos de derechas"

El hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha abandonado definitivamente su vida política de camino a la jubilación. Y lo hace con todas las consecuencias renunciando también a su cargo en el partido. Este mismo martes ha solicitado su baja como afiliado manifestando sus discrepancias con la actual deriva de la formación. "No me gusta la marcha actual del partido", ha confirmado a este diario.

El concejal indica que abandona toda la vida política y expresa que seguirá la actualidad "a través de la prensa". Reconoce además que han sido las últimas decisiones de la dirección de la formación ultra las que le han llevado a presentar su renuncia. Así, lamenta cómo se han gestionado las expulsiones de Javier Ortega Smith y de José Ángel Antelo, entre otras purgas. "No me afilié a Vox para que sea un Podemos de derechas", ha señalado.

Las críticas de Calvo coinciden con las de la concejala que asumirá el acta en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marisa Gaspar. Sin embargo, el veterano político, que ha sido ejemplo de capacidad de diálogo dentro de la corporación, lamenta su decisión de asumir el cargo como concejala no adscrita con la única intención de acudir a los plenos. "Ese no es el trabajo que debe realizar un concejal", lamenta.

La renuncia de Julio Calvo a Vox llega pocas horas después de haber abandonado el Ayuntamiento de Zaragoza en un pleno extraordinario. En su intervención ha recordado a la oposición que tienen la obligación de ser “inconformistas” al considerar que Zaragoza “es una ciudad maravillosa que tiene cosas mejorables”. Así ha señalado que llegó desde la administración autonómica y descubrió que la capital todavía cuenta con “mucho margen de mejora”, citando “las competencias solapadas y las disfunciones organizativas” de las que Vox ha hecho su caballo de batalla. “Zaragoza podría ser una ciudad mejor si su ayuntamiento fuera mejor”, ha dicho.