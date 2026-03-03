¿Y si llueve en la Cincomarzada?: La Federación de Barrios emite un comunicado sobre la celebración de la gran fiesta vecinal

La lluvia amenaza con agua la fiesta más reivindicativa y vecinal de Zaragoza: la Cincomarzada. Según explican desde la Federación de Barrios de Zaragoza, entidad vecinal organizadora, tras analizar los distintos modelos meteorológicos y las proyecciones climáticas correspondientes, consideran que se podrá celebrar la 48 edición de la Cincomarzada en el Parque Tío Jorge.

Según explican desde la FABZ, la trascendencia de esta festividad les obliga a ser especialmente vigilantes "con la idea fundamental de garantizar su disfrute en las mejores condiciones posibles". Tras la última actualización de las previsiones, no hay motivo que justifique la cancelación total de la Cincomarzada 2026.

Sin embargo, lloverá, pero por la tarde, de manera que prácticamente toda la programación se habrá realizado ya por la mañana.

El lema elegido este año es Para vivir, vivienda, recogiendo así una de las principales preocupaciones de la sociedad, especialmente de los más jóvenes. Esta reivindicación queda plasmada también en el cartel de este año. Por primera vez, la FABZ ha convocado un concurso para dar cabida a los artistas locales y reforzar el carácter participativo y colectivo de esta fiesta. Entre las 31 propuestas presentadas, la obra de la artista Christina Healy ha sido la elegida y en ella se muestra un barrio solidario con espíritu colaborativo, que celebra su diversidad con una mezcla de personas de "diferentes culturas, edades y capacidades", según la autora.