Nueve mujeres ponen rostro a los actos oficiales del 8M en Zaragoza: "Necesitamos seguir avanzando"

Las zaragozanas protagonizan un año más la campaña del ayuntamiento de la capital aragonesa para el Día Internacional de la Mujer de este 8 de marzo. En esta ocasión, María Sancho (científica), las gemelas Sánchez Ayaleto (deportistas), Begoña Oro (escritora), Yanet Tamayo (conductora de autobús), Blanca Moreno-Dodson (economista), Rocío Gracia (portavoz de la Policía Nacional), Raquel Pérez (delegada de la ONCE en Aragón) y Mar Giménez (compositora y cantante) son las nueve caras que dan voz al mensaje en favor de la igualdad que se lanza por las calles de la ciudad.

Se suman así a las mujeres de estos años anteriores. Todas ellas son solo un ejemplo de las muchas vecinas referentes que viven en la capital aragonesa. La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha presentado la campaña en un acto en el que ha hecho una defensa de la igualdad, que consiste en que ninguna niña, ninguna joven, ninguna mujer "vea limitado su proyecto de vida por el hecho de ser mujer".

Los carteles ya se pueden ver por las calles y son un preludio institucional a la gran manifestación que los colectivos feministas han organizado para este domingo. "Consiste en que el talento, el esfuerzo y la libertad personal sean los únicos factores que determinen hasta dónde puede llegar cada una", ha afirmado. Como todos los años, se colocará la pancarta Zaragoza es igualdad en el principal balcón Consistorial con la participación de los grupos municipales y las fuentes se iluminarán de color violeta.

La programación prevista por el Servicio de Igualdad, además, se extenderá durante todo el mes, a la que se sumará la preparada por otras áreas municipales, como centros cívicos o las bibliotecas.

Esta campaña busca dar visibilidad a las profesiones femeninas para que la ciudad conozca estos referentes cercanos, vecinas que viven en sus mismos barrios, hacen investigación científica en las Universidades, escriben libros que traspasan fronteras, compiten deportivamente al máximo nivel o trabajan en oficios tradicionalmente masculinizados.

Las protagonistas son las hermanas Sánchez Alayeto, una de las parejas más laureadas del pádel femenino con un palmarés repleto de títulos mundiales, la conductora de autobús urbano Yanet Tamayo, quien, procedente de Colombia, obtuvo el carnet de conductora en la Casa de la Mujer, la economista Blanca Moreno Dodson, quien ha trabajado en el Banco Mundial y en la ONU, antes de su regreso a Zaragoza, donde ejerce actualmente como consejera independiente de Ibercaja, y Rocío Gracia, portavoz de Policía Nacional que atesora más de veinte años de experiencia.

Participan también la escritora Begoña Oro, autora de literatura infantil y de una de las colecciones más leídas por los más pequeños, como La pandilla de la Ardilla, la delegada de la fundación Once Raquel Pérez o la cantante y compositora Mar Giménez, autora de la canción El olor de Zaragoza, que fue recibida con un enorme cariño en la ciudad.

Orós ha reconocido que pese a los avances en la igualdad de las últimas década aún existen motivos de mejora, especialmente en la conciliación o en las brechas en el mundo laboral. También ha recordado que persiste la violencia contra las mujeres, que exige de todas las administraciones "una respuesta firme, coordinada y eficaz". Una tarea exigente que también implica a las políticas municipales. "Necesitamos seguir avanzando en corresponsabilidad, en educación en igualdad, en presencia femenina en sectores estratégicos, en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero debemos hacerlo desde la unidad, desde el rigor y desde la eficacia", ha concluido.

Programación completa de marzo en Zaragoza

• 9 de marzo. Actividad divulgativa 'María Zambrano y Las Sinsombrero' que acerca figuras esenciales del pensamiento y la creación artística española, cuya aportación ha sido históricamente invisibilizada. Cuenta con la colaboración de la Universidad Popular. Lugar Casa de la Mujer del Ayuntamiento. Dos sesiones. 10 horas y 11.30 horas

• 13, 19 y 20 de marzo: Obra de teatro Agatha y Cristina, dirigida a escolares de 5º y 6º de Primaria, que busca dar a conocer a mujeres pioneras que contribuyeron a avanzar en igualdad. Cada sesión ofrece 120 plazas. Lo dirige la profesora de teatro Lucía Grafal y la actriz Susana Martínez. Lugar: Salón de actos de la Casa de la Mujer

• Marzo: Ciclo de Mujeres de Verso en Pecho, con recitales colectivos que se llevarán a cabo en la Casa de la Mujer, en la librería La Montonera y en el Sótano Mágico. Se completará con dos sesioens de talleres de escritura creativa los días 13 y 19 del mismo mes Lugar: Casa de la Mujer

• 18 de marzo: Charla 'Hablando del diseño', dedicada a la evolución histórica del bolso y su relación con los cambios sociales, estéticos y simbólicos. Lugar: Casa de la Mujer 18.30 horas • 25 de marzo: Evento 'Abriendo caminos' con Pilar Palomero, dentro del ciclo Mujeres Creadoras IV, dedicado a creadoras que amplían los límites de la cultura y el pensamiento contemporáneo. Lo coordina Vicky Calavia. Lugar: Casa de la Mujer 18.30 horas

• 26 de marzo: Laboratorio de Innovación Abierta en Igualdad: mirar, sentir, mover y actuar. En colaboración con CIEM Zaragoza Lugar: Etopia

• 26 de marzo. Taller 'Diseñando Bolsos'. Contará con Ana Belén Barranco, de la Escuela de Diseño de Aragón, Ana Usieto y Ana Bendicho, como dinamizadoras. Se trata de una actividad para desarrollar ideas y bocetos a partir de una propuesta creativa. Salón Actos de la Casa Mujer. 18.30 y 20.00 horas.

• Exposición ¿Qué llevas dentro? Bolsos: diseño y universo femenino, en espacio rotonda de la Casa de la Mujer, abierto hasta el 2 de abril. Lugar: Casa de la Mujer. Rotonda.