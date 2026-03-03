La Plaza de los Sitios inicia su transformación en Zaragoza: ocho nuevos árboles y alcorques floridos para favorecer la biodiversidad

Este martes se inician los trabajos de renovación y renaturalización de la Plaza de los Sitios, a cargo del Servicio de Infraestructura Verde del Ayuntamiento. El objetivo principal es mejorar la calidad ambiental de la plaza, reforzar su biodiversidad y garantizar la seguridad y el buen estado de sus zonas verdes.

La intervención parte de una situación previa marcada por el deterioro en distintos puntos: pérdida de vegetación, desgaste del césped debido al uso intensivo, y problemas estructurales en varios árboles. Estos últimos, en concreto varios pinos de gran tamaño, habían sufrido un fuerte confinamiento de raíces por falta de espacio en sus alcorques sumado a un exceso de humedad, lo que había llevado, en algunos casos, su caída o apeo. Paralelamente, y aprovechando esta intervención, en el parque de mayores es necesario retirar dos ejemplares de Ailanthus altissima —ailanto, especie invasora— que, además, habían mostrado síntomas de mal estado, lo que podría derivar en riesgos en un futuro próximo.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, explica que, "en este contexto, hemos decidido no limitarnos a reponer los árboles perdidos, sino a aprovechar la oportunidad para reorganizar y mejorar la estructura verde en las zonas más afectadas. La actuación que hoy comienza se centra en las zonas donde el deterioro es más evidente, aunque el compromiso es revitalizar y poner en valor este espacio emblemático de la ciudad, coincidiendo además con los trabajos de restauración del Monumento a los Sitios".

Entre las principales acciones que arrancan ahora figura la plantación de ocho nuevos árboles de la especie Tilia tomentosa 'Brabant', más adecuada para este entorno urbano, formando una nueva alineación. Éstos ejemplares se integrarán en alcorques floridos —espacios ajardinados a pie de árbol— que incorporarán vegetación para favorecer la biodiversidad, mejorar el suelo y facilitar la infiltración del agua. En total se van a acondicionar diez alcorques, protegidos con una valla baja y dotados de un sistema de riego automatizado que optimizará el consumo de agua.

En el parque de mayores, los dos árboles invasores antes citados van a ser sustituidos por cuatro nuevos Morus alba "Fruitless", especie más apropiada para este entorno, y se mejorarán los accesos mediante el rebaje de bordillos. Además, se van a renovar 1.070 metros cuadrados de césped en los parterres, se actuará en el área canina —con mejoras en la valla, la señalética y el terreno— y se realizarán pequeños ajustes en el mobiliario urbano.

En conjunto, la intervención combina seguridad, mejora ambiental y renovación de espacios, y constituye un primer paso hacia una plaza progresivamente más verde, más resiliente y mejor adaptada a las necesidades de la ciudadanía.

Sustitución de un pino en parque Bruil

Finalmente, también hoy y siempre siguiendo los criterios de seguridad ante el riesgo de caída, esta semana será retirado y sustituido un pino que había mostrado síntomas de inestabilidad en el Parque Bruil. Como ya se ha explicado en distintas ocasiones, los pinos en el entorno urbano tienen una notable tendencia a la inestabilidad conforme pasan los años y su sistema radicular no se desarrolla de manera adecuada. En este caso, y de manera inmediata, se va a plantar en su lugar (justo al lado) un ejemplar de Celtis australis (almez) de un calibre 25-30 aproximadamente.

Noticias relacionadas

Esta intervención se suma a los otros 100 árboles que fueron plantados hace poco más de una semana dentro del proyecto de El Bosque de los Zaragozanos, y se enmarca, asimismo, en los trabajos de actualización del Parque Bruil de cara a su reapertura global esta primavera.