El pleno municipal acepta la renuncia de Julio Calvo (Vox): “Zaragoza podría ser una ciudad mejor si su ayuntamiento fuera mejor”

Como una persona educada y coherente, responsable y preparada. Así se ha marchado este martes el que fuera portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo. Los portavoces de la oposición han celebrado los buenos modos con los que ha conducido las propuestas de la ultraderecha y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha evidenciado que con su salida le será más difícil atar los votos que necesita para sacar adelante sus propuestas. “No esperaba que este fuera un acto tan solemne”, ha bromeado el licenciado en veterinaria en el momento de su salida.

Calvo ha recordado en su intervención que su etapa municipal ha estado a punto de extenderse durante once años. Llegó como concejal del PP en la última época de Juan Alberto Belloch. Posteriormente ha ejercido como portavoz de Vox tanto con Jorge Azcón como con Natalia Chueca al frente de la alcaldía. “Guardo buenos recuerdos de todos ellos, aunque han sido alcaldes mejorables como lo somos todos”, ha dicho.

En este sentido ha recordado a la oposición que tienen la obligación de ser “inconformistas” al considerar que Zaragoza “es una ciudad maravillosa que tiene cosas mejorables”. Así ha recordado que llegó desde la administración autonómica y descubrió que la capital todavía cuenta con “mucho margen de mejora”, citando “las competencias solapadas y las disfunciones organizativas” de las que Vox ha hecho su caballo de batalla. “Zaragoza podría ser una ciudad mejor si su ayuntamiento fuera mejor”, ha dicho.

La alcaldesa Natalia Chueca ha celebrado que Calvo se haya ganado el “respeto” de toda la corporación. La regidora ha celebrado “el trabajo conjunto” que han compartido en los últimos siete años con negociaciones “largas e intensas” desde la responsabilidad que ha ejercido como portavoz de un nuevo grupo municipal entrado en el ayuntamiento en el año 2019. “Tenías la firme convicción de que se tenía que dar apoyo y estabilidad a la ciudad de Zaragoza con altura de miras”, ha explicado. Le ha calificado como “firme, coherente y leal con la ciudad y sus votantes”.

Pleno de renuncia de Julio Calvo. / Miguel Ángel Gracia

Ante la etapa de inestabilidad que ahora se abre ha agradecido la capacidad de Calvo para lograr “puntos de encuentro” y para “encontrar lo mejor para los zaragozanos” ya que gracias a su actividad la ciudad ha tenido apoyo a los presupuestos, la herramienta adecuada para cambiar las inercias de otras etapas políticas en la capital aragonesa.

Chueca ha dicho que el exportavoz de Vox siempre debatía habiendo estudiado a fondo los expediente y con compromiso institucional. “Es algo que hoy en día es difícil de encontrar en la política”, ha señalado. “Incluso desde la discrepancia siempre hemos tenido respeto y ha defendido sus posiciones con rigor intelectual y muy buena prosa”, ha defendido.

Marisa Gaspar recogerá el acta

La actual portavoz de la formación ultra, Eva Torres, ha leído una intervención en la que ha destacado la “huella profunda” que ha dejado Calvo en la corporación, señalando que ha elevado “los debates políticos” con “una voz característica”. Desde Vox se ha valorado “el amor por la historia de la ciudad” que ha demostrado el concejal ya jubilado. Ahora en el grupo municipal les queda el reto de adaptar su funcionamiento a la entrada de Marisa Gaspar, la siguiente persona en la lista electoral y que según ha confirmado a este diario está dispuesta a recoger el acta y dar el paso hacia la política municipal.

Este cambio supondrá un notable dolor de cabeza para Vox y podría alterar el actual equilibrio de fuerzas. Gaspar en estos momentos no pertenece al partido y además se ha mostrado muy crítica con la deriva de Santiago Abascal y con la figura del candidato aragonés, Alejandro Nolasco.

La concejala socialista Lola Ranera ha rebajado la intensidad emocional de la despedida celebrando “la forma” en la que Calvo ha desempeñado su trabajo. Ha recordado sus intervenciones en la legislatura de Belloch, siendo el “azote” del concejal Jerónimo Blasco y los actos que han compartido en la actual legislatura. “Esta gente de protocolo se ha empeñado en emparejarnos”, era la broma recurrente de Julio Calvo al encontrarse en esos lances.

La portavoz Elena Tomás ha deseado “una buena jubilación” al concejal Calvo recordando que este derecho “fue un logro de la clase sindicada” y pidiendo también la jubilación de todo su partido. “Estos días he pensado en el dicho de que otros vendrán que bueno te harán”, ha considerado antes de reclamar que el sustituto también sea “una persona educada, aunque menos machista en las contestaciones”.

También muy emotiva ha sido la despedida por parte del PP del concejal Ángel Lorén. “Has conocido el debate duro y la negociación discreta”, ha calificado. Ha señalado que el tiempo “siempre te ha dado la razón” cuando ha recordado la canción Retales de una vida de los Celtas Cortos. “Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada”, ha citado.