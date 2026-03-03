Qué son las sociedades y patronatos del Ayuntamiento de Zaragoza en las que Vox ha puesto el foco: ¿cuánto gastan? ¿pueden desaparecer?

¿Es una promesa realizable o un brindis al sol? La propuesta de Vox de recortar patronatos y sociedades municipales, asumida por el PP a cambio de obtener el sí de la ultraderecha para la aprobación del presupuesto municipal, ha puesto el foco en el perímetro del Ayuntamiento de Zaragoza, en esos entes dependientes del consistorio que, cierto es, se escapan al rígido control de la Administración local pero cuya flexibilidad permite, entre otras cosas, gestionar servicios y eventos que requieren cierta agilidad y flexibilidad. Para Vox, sin embargo, todo se resume en "gasto superfluo" y evitable, una posibilidad de recortar para "adelgazar" la estructura que gestiona actualmente el Gobierno de Natalia Chueca. Pero, ¿hasta qué punto puede prescindir la capital aragonesa de estos organismos?

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta en estos momentos con ocho sociedades o entes dependientes que cuentan con un presupuesto total de 158,5 millones de euros. Esto implica que, aproximadamente, 14 de cada 100 euros del consistorio se gestionan a través de estos organismos, que son: el Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen; el Patronato de Educación y Bibliotecas; Zaragoza Turismo; el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Zaragoza Dinámica); Zaragoza Vivienda; Zaragoza Cultural; Zaragoza Deporte y Ecociudad. Cada uno tiene su propia plantilla y su propia misión. Además, cuentan con 594 empleados, según cifras aportadas por fuentes sindicales.

Hasta la fecha, ni PP ni Vox han dado muchas pistas de por dónde podría ir ese plan de recortes que, según afirmó la alcaldesa en la rueda de prensa en la que anunció su acuerdo presupuestario con Vox, el pasado miércoles, podría suponer la "fusión" o incluso eliminación de alguno de estos organismos. Eso sí, también dijo la regidora que "este mismo viernes" (por el pasado) ambas formaciones iban a mantener ya una reunión para comenzar a hablar de por dónde meter la tijera, pero ese encuentro no se produjo. Y según dijo ayer la regidora, respondiendo a preguntas de los periodistas, no tiene fecha todavía. "Lo más importante ahora es cumplir con mis compromisos y juntarme con mi Gobierno para poder ejecutar todas las partidas", afirmó Chueca.

Las posibilidades

No obstante, la petición de Vox de fusionar y eliminar patronatos no es nueva por lo que el PP, aseguró la alcaldesa, ya había explorado vías de recortar gastos a través de la desaparición de alguno de estos entes dependientes. "Hay trabajo ya hecho", subrayó. Por ejemplo, la ultraderecha lleva tiempo insistiendo con la fusión, por gestionar espacios culturales y programación, de Zaragoza Cultural y el Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen (que se encarga de la gestión de los teatros municipales) así como la posible desaparición de Zaragoza Turismo y su integración en el aparato propio del ayuntamiento y sus diferentes áreas.

Pero hay una realidad y es que el presupuesto de las ocho sociedades y patronatos ya está aprobado para este año, lo que haría complicado y jurídicamente muy difícil poder disolverlos en el presente ejercicio. Y el año que viene es año electoral, lo que podría enfriar la relación entre PP y Vox en Zaragoza y que esto sirviera de excusa para no cumplir con la ultraderecha a la hora de ejecutar estos recortes.

El papel de las sociedades

Cuando se habla de gasto superfluo parece relevante explicar a qué se dedican estas ocho entidades. Zaragoza Viviendaes la más grande. Esta sociedad municipal se encarga de gestionar y construir el parque público propio del consistorio, así como los pisos cedidos por terceros. Cuenta con un presupuesto de más de 51 millones de euros, de los que un 12% se dedica a gastos de personal. ¿Se puede recortar en esta sociedad teniendo en cuenta las miles de personas que siguen en lista de espera para acceder a una vivienda social?

Fuentes sindicales consultadas no muestran excesiva preocupación por los efectos sobre la plantilla que pueden tener estos recortes. En primer lugar porque opinan que se trata de una propuesta efectista que no llegará a ningún puerto y, en segundo lugar, porque aunque se fusionen sociedades o se integren en los servicios municipales de los que dependen, el personal seguiría siendo necesario para gestionar sus atribuciones.

Un ejemplo: si se disolviera Zaragoza Deporte, que gestiona los espacios deportivos municipales, incluido el Príncipe Felipe -la joya de la corona-, el ayuntamiento no optaría por cerrar esas instalaciones, sino que pasarían a depender del servicio de Deportes y, con ello, los 15 empleados de la sociedad, se integrarían en la plantilla municipal. Por tanto, el gasto ahorrado sería nulo. "Si quieren ahorrar, la pregunta que tienen que responder es qué se deja de hacer, qué servicio se deja de prestar o qué se deja de organizar. Eso es lo que tienen que explicar", dicen. Como mucho, opinan estas fuentes, esta exigencia de Vox servirá para eliminar un par de altos cargos, pero eso, en un presupuesto total de más de 159 millones de euros, es el chocolate del loro.

Otra vía de ahorro podría venir mediante el uso compartido recursos, como las asesorías jurídicas. En vez de que cada sociedad dispusiera de sus propios técnicos, una fusión permitiría que un solo trabajador elaborara más informes, incrementando así su carga de trabajo y ahorrándose alguna nómina que, de nuevo, aportarían poco ahorro al consistorio.

49 millones

Ecociudad es la segunda gran sociedad participada y dependiente del ayuntamiento. Es el organismo que se encarga de la gestión del ciclo del agua, el saneamiento y la depuración. Dispone para este año de un presupuesto de 49,7 millones de euros. La mayor parte de sus ingresos, un 80%, proviene de las tasas que pagan los zaragozanos a través del recibo del agua. No obstante, Ecociudad también se ha utilizado como instrumento para poder ejecutar obras en época en la que el ayuntamiento no podía endeudarse, ya que los préstamos que piden las sociedades computan aparte y porque también pueden licitar contratos de forma más ágil, además de que los controles previos son más laxos. También son más sencillos los procesos para contratar empleados, puesto que sus trabajadores no son funcionarios sino personal laboral. No obstante, los procesos selectivos están tendiendo cada vez más hacia pruebas objetivas y oposiciones precisamente para evitar que estas sociedades sirvan como agencias de colocación, como alguna vez ha ocurrido.

Pero esto mismo que en determinados momentos se ha vendido como una virtud, también se ha criticado por parte de la oposición (por todos los partidos cuando han estado en la oposición) como una forma de evitar los controles del ayuntamiento y de la ley de Contratos públicos. Aun así, todos los grupos tienen cierta capacidad de influir en las decisiones de las sociedades puesto que están presentes en los consejos de administración de las mismas. Por ejemplo, ZeC logró tumbar en el ejercicio anterior la subvención para el Real Zaragoza apoyado por Vox y PSOE.

La última sociedad municipal que se disolvió fue Zaragoza Desarrollo Expo hace menos de 10 años, cuando PSOE, Cs y el PP forzaron al entonces Gobierno de ZeC a bajar la persiana de este organismo. Su personal se integró en la plantilla del ayuntamiento.