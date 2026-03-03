El tráfico en César Augusto se restablece este miércoles tras finalizar los remates pendientes
Se restituirá el tráfico rodado en la zona y se activará un paso de peatones situado a la altura del número 20 de la avenida.
La circulación en la avenida César Augusto de Zaragoza se restablecerá este miércoles, 4 de marzo, a partir de las 9.30 horas, una vez concluidos los trabajos de remate en las juntas de dilatación, el asfaltado y la señalización en la calzada. Las labores se han ejecutado con agilidad, lo que ha permitido acortar el plazo de afecciones inicialmente previsto tanto en el entorno de la avenida como en la calle Conde Aranda.
Con la reapertura, se restituirá el tráfico rodado en la zona y se activará un paso de peatones situado a la altura del número 20 de la avenida. Asimismo, a lo largo de la mañana del miércoles las líneas de autobús diurnas 32, 33, 34 y 52, así como las nocturnas N2, N3 y N7, que se habían visto afectadas por las obras, recuperarán progresivamente sus recorridos habituales.
Estos trabajos, recuerdan desde el Ayuntamiento de Zaragoza, forman parte del proyecto de urbanización del entorno del aparcamiento Salamero-César Augusto, que ejecuta la empresa concesionaria del estacionamiento subterráneo. La actuación incluía también el cambio de la losa superior, una intervención que ya concluyó el pasado año.
Según las previsiones municipales, en unas tres semanas finalizará el conjunto de la obra y podrá ponerse en servicio al completo la zona remodelada, que contempla una renovación integral de servicios y de la escena urbana, con nuevo arbolado y parterres, aceras más anchas y mejoras en la accesibilidad.
