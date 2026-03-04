Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Zaragoza salva tres Árboles de la Seda antes de la reforma de la avenida Valencia

El consistorio traslada a un vivero tres ejemplares de 'albizia julibrissin' para preservarlos y devolverlos más adelante a la ciudad

Los operarios retiran uno de los ejemplares de la avenida Valencia de Zaragoza este martes.

Los operarios retiran uno de los ejemplares de la avenida Valencia de Zaragoza este martes. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Paula Marco

Zaragoza

Copa en forma de sombrilla y flores rosas como plumeros perfumados. El Ayuntamiento de Zaragoza ha trasladado este martes tres ejemplares de Árbol de la Seda ('albizia julibrissin') de la avenida de Valencia para preservarlos durante la reforma integral de la vía que se llevará a cabo a lo largo de 2026. La actuación forma parte del protocolo municipal de conservación de la infraestructura verde, que contempla distintas medidas en función del estado y la viabilidad de cada ejemplar.

Según ha explicado el consistorio, en el marco de la obra habrá árboles que "deberán ser apeados y repuestos" al final de los trabajos. En el caso de estos tres ejemplares, la opción considerada más adecuada ha sido su extracción y mantenimiento especial en un vivero, con el objetivo de que puedan reintegrarse en el paisaje urbano más adelante.

La 'albizia julibrissin', también conocida como Acacia de Constantinopla o árbol de la seda, es una especie ornamental apreciada por su copa ancha —tipo parasol, muy valorada para dar sombra— y por sus hojas finas, semejantes a las de los helechos, que además presentan movimientos de "sueño" y tienden a cerrarse por la noche.

Afecciones al arbolado y reposiciones

La operación se enmarca en la reforma integral de la avenida de Valencia, un proyecto dividido en cuatro fases para minimizar las afecciones a la movilidad y que, según la planificación municipal, se desarrolla a lo largo de 2026.

Tal y como explicó este diario, los trabajos afectan directamente a la vegetación existente en la actual avenida Valencia. En total, las obras van a provocar la tala de 39 ejemplares, y más de la mitad responden a su futuro aspecto.

Concretamente, 20 árboles de tres especies (árbol del amor, árbol de la seda y catalpas) van a ser apeados debido a una de las principales novedades anunciadas, la del nuevo carril bici, que se trasladará a la otra acera, la de los números impares. Los otros 19 se apearán por distintos motivos, desde su mal estado fitosanitario y su porte torcido a cuestiones que también tienen que ver con la nueva distribución de la avenida. 

En cualquier caso, el ayuntamiento repondrá estos ejemplares en otros lugares y plantará hasta 96 nuevos árboles, de especies similares a las ya existentes. 

TEMAS

