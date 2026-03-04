Una conocida cadena de alimentación abre un nuevo supermercado en lo que antes fue un bazar chino en pleno centro de Zaragoza
Una de estas tiendas de alimentación ha aterrizado en una de las vías más transitadas de la ciudad, un eje de tres barrios distintos
Una de las principales preocupaciones a la hora de comprarse una casa o alquilarla es el repertorio de negocios que haya por esa misma zona. Zaragoza está repoblando y moviendo constantemente tiendas de este estilo, sobre todo en el ámbito de la alimentación, incorporando establecimientos de múltiples cadenas año a año. Supermercados Día es uno de los que más ha movido ficha en los últimos tiempos, con el cierre de, por ejemplo, uno de estos locales en la calle Latassa en julio de 2025 o con la apertura de otro en la calle Tomás Bretón. Pues es esta misma franquicia quien se ha posicionado y ya ha inaugurado su nueva tienda en plena zona Centro de la capital aragonesa.
El paseo Fernando el Católico es uno de los ejes que unen varios de los barrios más importantes de la ciudad, como bien son el Centro, la zona Universidad o Romareda, con la línea 1 del tranvía. Es casi a la altura de la plaza San Francisco donde Día ha decidido apostar por una nueva apertura, siendo más precisos, en el número 23.
Estos últimos días han dejado ver cómo Día ya ha recibido a sus primeros clientes, que han visto el cambio radical que ha sufrido el local de lo que era un comercio de proximidad bastante reconocido por la zona universitaria.
De hecho este bazar tampoco se ha ido muy lejos, sino que sencillamente ha tenido que cruzar a la acera de los números pares para continuar con su negocio, al número 16, bajo el nombre de Homesense.
Descuentos los primeros días
Este negocio de barrio tenía un plus añadido para su clientela, ya que contaba con dos accesos tanto para entrar como para salir del establecimiento. La principal y que, lógicamente, más se hace notar por su fachada, la de Fernando el Católico, y la de una calle paralela a la misma, en la de Félix Latassa. Sin embargo, esta última se ha cubierto de negro para convertirse en la entrada de su almacén trasero, dejando como única vía de entrada la del otro lado del edificio.
La amplitud y accesibilidad de este local va a hacer que se convierta en una de las principales opciones de los vecinos de la zona o una salida rápida para las compras de última hora. Se suma a la competencia de cadenas alimentarias que hay por un distrito más que poblado. Su llegada ya se ha hecho notar, con decenas de personas aprovechando las múltiples ofertas que anuncian en un cartel ubicado en la entrada: hasta un 25% de descuento en frutas, verduras, panadería y bollería, productos básicos que tienen cabida en cualquier lista de la compra.
