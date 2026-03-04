La previsión de lluvia obliga a suspender la Cincomarzada
La Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza confirma que la fiesta no se podrá realizar debido a las inclemencias meteorológicas
La Cincomarzada zaragozana tendrá que esperar al próximo año. Las previsiones de lluvia han empeorado a un día de la celebración de la fiesta y desde la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza confirman que se tendrán que suspender los actos previstos.
En un primer momento desde la entidad habían barajado recortar la programación, sobre todo debido a las complicaciones logísticas que supone renunciar a todos los actos. "Es una lástima, pero estamos en constante comunicación con las peñas y las entidades sobre todo para que las que así lo decidan no vengan o si vienen que no compren tanta comida como otros años", explican.
Entre las opciones que se barajan estaban adelantar la hora de fin de la fiesta, pero finalmente las previsiones meteorológicas han dado al traste con esta posibilidad. Hasta el último momento se ha estado trabajando para poder salvar aunque fuera parte de los actos e incluso el lunes se plantearon alternativas para poder mover aunque fuera la programación cultural a un espacio cerrado, pero se descartó por la premura y por el precedente que se sentaría.
En la presentación de la programación para esta Cincomarzada los integrantes de la edición vecinal descartaron en un primer momento la posibilidad de que la fiesta se celebre en otra fecha posterior, por lo que la reunión de entidades sociales posiblemente se retrasará hasta el próximo año a no ser que se busque algún encaje alternativo de las propuestas festivas. En esa ocasión volverán las dudas sobre si el parque del Tío Jorge será el lugar elegido para las actividades, puesto que la próxima semana comenzará una reforma integral del mismo y no está claro que las obras hayan terminado para esa época.
