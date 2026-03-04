Estas son las gasolineras más baratas donde repostar hoy en Zaragoza: más de 30 céntimos por litro de diferencia

La guerra que EEUU e Israel iniciaron el pasado sábado en Irán han hecho encender todas las alarmas. Desde una creciente tensión geopolítica en la región que se pudiera extender a una escala más global al encarecimiento de algunas materias primas críticas como el gas o el petróleo. De momento, la reciente decisión del régimen iraní de cerrar el estrecho de Ormuz bajo amenazas de atacar a los buques que lo transiten han terminado por confirmar la segunda variable de esta ecuación: por esa vía transitan alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

Las gasolineras españolas y aragonesas ya han registrado una subida del precio del carburante, aunque, según alerta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), todavía no se ha trasladado de "forma significativa" a los surtidores y que las subidas de los últimos días responderían más al encarecimiento del barril de brent —que pasó de 65 a 70 dólares entre finales de enero y principios de febrero—, que al conflicto en Oriente Medio. Hoy, el precio del brent está en 82,32 euros. El aviso de la OCU es claro: lo más probable es que se vayan registrando subidas graduales en las próximas semanas. En otras palabras, repostar hoy es más barato de lo que será mañana.

Dónde repostar en Zaragoza

Elegir dónde llenar el depósito este miércoles en Zaragoza conlleva un considerable ahorro. Entre la gasolinera más cara y la más barata de la capital hay una diferencia de 37 céntimos por litro en el caso del gasóleo A y de 31 céntimos por litro para la gasolina de 95 octanos. Ahora bien, hasta las más económicas han registrado un encarecimiento considerable en los últimos 7 días que se traduce en hasta 13 céntimos más. Por tener una referencia, hoy, la gasolinera más cara es la Repsol de avenida Valencia (1,68 €/litro para el gasóleo A y 1,638 €/litro para la gasolina 95), según datos Ministerio para la Transición Ecológica.

Estas son las seis gasolineras con el gasóleo A más barato y su evolución:

Alcampo de Los Enlaces: 1,305 €/l Confort Auto, en la calle Juan de la Cierva (Cogullada): 1,408 €/l Costco (Plaza): 1,428 €/l Plenergy (Plaza): 1,429 €/l Gasolprime, en avenida Gómez Laguna: 1,429 €/l Cooperativa San Lamberto (Cogullada): 1,429 €/l

Estas son las seis gasolineras con la gasolina 95 más barata: