De mercería a local de perritos calientes: aquí abrirá este famoso influencer de Zaragoza su segundo restaurante

El influencer gastronómico Takoyaki continúa ampliando su presencia en Zaragoza con la próxima apertura de un nuevo local de Perrazos, su marca de restauración especializada en perritos calientes gourmet. El establecimiento abrirá en el barrio del Actur, donde un antiguo comercio tradicional está siendo transformado para acoger este concepto de comida urbana que nació en redes sociales y que, poco a poco, se consolida también fuera de la pantalla.

El nuevo restaurante se ubicará en la calle Ildefonso Manuel Gil, en un local que hasta hace pocos años funcionaba como mercería. El interior presenta ya un estado bastante avanzado, aunque todavía quedan por instalar elementos fundamentales del negocio, como la cocina, el mobiliario o la distribución definitiva del espacio. Desde el exterior, sin embargo, el proyecto ya empieza a reconocerse fácilmente gracias a su logotipo, visible desde la calle y acompañado por la identidad visual característica de la marca: predominio del blanco con detalles y elementos en rojo.

La apertura fue anunciada por el propio creador en uno de sus vídeos publicados en Instagram, donde confirmó la expansión del proyecto tras la buena acogida del primer establecimiento, situado en la calle Manuel Serrano Sanz número 5. Ese local, inaugurado como la primera apuesta empresarial del influencer, se ha convertido en un punto habitual para seguidores y curiosos atraídos por un modelo que mezcla gastronomía rápida, estética urbana y comunidad digital.

La propuesta gastronómica de Perrazos gira en torno a los perritos calientes gourmet elaborados con salchichas tipo Bockwurst XL y pan potato roll, acompañados de combinaciones creativas que reinterpretan el concepto clásico del hot dog. Opciones con queso fundido, bacon crujiente, salsas propias, toques de trufa o versiones inspiradas en sabores internacionales forman parte de una carta pensada para el consumo informal y el público joven.

Con esta nueva apertura en el Actur, Takoyaki refuerza su transición de creador de contenido a empresario gastronómico y confirma el crecimiento de una marca nacida en internet que busca asentarse definitivamente en el mapa hostelero zaragozano. Un paso más en la evolución de un proyecto que demuestra cómo las redes sociales pueden convertirse también en un escaparate real para nuevos negocios en la ciudad.