Natalia Chueca asegura que seguirá apoyándose en Vox pese a la ruptura del grupo municipal: "No conozco a la persona que va a incorporarse"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha descartado este miércoles que vaya a romper su pacto con Vox en el ayuntamiento ahora que el grupo municipal de los de Abascal se ha partido en dos tras la salida de Julio Calvo. Y es que Marisa Gaspar, la nueva concejala que asumirá el cargo tras la salida del hasta ahora portavoz de la ultraderecha, ha anunciado ya que no ingresará en Vox y que se integrará en la corporación como no adscrita.

Esta situación va a provocar que Vox pierda fuerza en el salón de plenos, al pasar de cuatro a tres concejales, variando además el juego de mayorías. Y es que el PP de Chueca cuenta con 15 ediles, a uno tan solo de la mayoría absoluta, por lo que ganándose el favor de Gaspar ya contarían con los votos necesarios para sacar adelante sus proyectos. Sin embargo, la alcaldesa ha descartado explorar esta vía puesto que acaban de sellar un pacto presupuestario con los de Abascal hace a penas unos días y, decir lo contrario, podría hacer enfadar a los que durante siete años han sido sus socios preferentes en el consistorio zaragozano.

"Circunstancia ajena"

"Acabo de aprobar los presupuestos esta misma semana con el grupo municipal Vox. Es el séptimo año que nos apoyan para que Zaragoza tenga unos presupuestos y obviamente vamos a seguir trabajando con el presupuesto aprobado y con el grupo municipal de Vox", ha declarado Chueca ante las preguntas de los periodistas.

Asimismo, la regidora ha asegurado que no conoce "a la persona que va a incorporarse", ha dicho en referencia a Gaspar. "Desconozco sus posicionamientos, su planteamiento y lo que pueda valorar o pensar", ha añadido. Según ha publicado ella misma en sus propias redes y ha declarado a este diario, Gaspar ya no forma parte de Vox y se ha mostrado muy crítica con la dirección actual de la formación y con su líder, Santiago Abascal.

Noticias relacionadas

"Es una circunstancia totalmente ajena al Gobierno, es una cuestión única y exclusivamente del grupo municipal Vox y de su lista y por lo tanto veremos cómo van transcurriendo los acontecimientos. Esta semana han pasado muchas cosas en este salón de plenos", ha zanjado la alcaldesa.