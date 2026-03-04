Reabre al tráfico una importante avenida del centro de Zaragoza... pero no terminan las obras todavía

La circulación en la avenida de César Augusto, en Zaragoza, se restablece este miércoles, 4 de marzo, a partir de las 09.30 horas, después de que los trabajos de remates en las juntas de dilatación, el asfaltado y el pintado de la señalización en la calzada se hayan realizado con agilidad y haya permitido recortar el plazo de afecciones inicialmente previsto en el entorno de la avenida así como en la calle Conde Aranda.

El tráfico rodado se restituirá en la zona y se activará ya un paso de peatones ubicado a la altura del número 20 de dicha la avenida César Augusto. De igual modo, a partir de este miércoles, las líneas de autobús diurnas 32, 33, 34 y 52, así como las nocturnas N2, N3 y N7, que se veían afectadas por estas labores, retomarán de forma progresiva a lo largo de la mañana sus itinerarios habituales.

Todos estos trabajos forman parte de las obras del proyecto de urbanización del entorno del aparcamiento Salamero-César Augusto que acomete la empresa concesionaria del estacionamiento subterráneo y que también conllevaba el cambio de la losa superior, labor que ya concluyó el año pasado.

Noticias relacionadas

Se espera que dentro de unas tres semanas la obra finalice y pueda ponerse en servicio al completo la zona, que incluye una renovación integral de servicios y de la escena urbana, con nuevo arbolado y parterres, aceras más anchas y mejor accesibilidad.