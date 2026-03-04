La subida del precio de la gasolina sorprende a los conductores en Zaragoza: una gasolinera low cost aumenta casi 20 céntimos en dos días

Los conductores que repostan habitualmente en el complejo Plaza de Zaragoza se han encontrado esta semana con una situación inesperada. Una de las estaciones de servicio más asociadas al ahorro en la ciudad ha dejado de ser, al menos momentáneamente, la referencia de precios bajos para muchos usuarios. El cambio ha sido tan rápido que numerosos clientes aseguran haber notado la diferencia prácticamente de un día para otro al llenar el depósito.

La gasolinera Family Energy ha protagonizado una subida repentina en varios carburantes. La gasolina Sin Plomo 95 ha pasado de costar 1,299 euros el litro a 1,459 euros, mientras que el diésel básico ha aumentado de 1,279 a 1,409 euros por litro. El diésel premium ha seguido la misma tendencia alcista, mientras que la Sin Plomo 98 se mantiene estable desde comienzos de 2026 en 1,499 euros el litro.

El incremento resulta especialmente llamativo por producirse en una estación considerada low cost, destino habitual de conductores que buscaban aliviar el gasto mensual en combustible. Durante meses, repostar en Plaza significaba ahorrar varios euros frente a otras zonas de Zaragoza, algo especialmente valorado por trabajadores que utilizan el coche a diario o realizan largos desplazamientos.

Sin embargo, el encarecimiento ha llevado a muchos ciudadanos a volver a comparar precios y buscar alternativas. Tras su apertura a principios de enero, otras estaciones económicas llegaron a situarse muy por debajo de la media nacional: el diésel apenas superaba el euro, con precios en torno a 1,149 euros por litro, mientras que la gasolina convencional rondaba ligeramente los 1,2 euros. En aquel momento, llenar un depósito de 60 litros permitía ahorrar aproximadamente 11,34 euros si se repostaba en los surtidores de Plenergy, en ese mismo complejo comercial.

A ese reclamo se sumaban además servicios valorados por los conductores, como atención las 24 horas del día y compresores de aire gratuitos, pequeños detalles que convertían el repostaje en una opción cómoda además de económica. No obstante, la evolución del mercado también ha alcanzado a estas estaciones. Según los datos más recientes, registrados ayer, los precios se sitúan actualmente en 1,379 euros el litro para la gasolina sin plomo y 1,365 euros para el gasóleo A.

Noticias relacionadas

Este escenario refleja una realidad cada vez más habitual: incluso las gasolineras baratas o low cost ya no garantizan estabilidad prolongada. La volatilidad del mercado energético obliga a los consumidores a adoptar nuevas estrategias de ahorro, desde consultar aplicaciones de precios hasta desplazarse algunos kilómetros adicionales para encontrar el surtidor más competitivo.