¿Cuántas veces se ha suspendido la Cincomarzada? Se cumplen 20 años de la edición más trágica

Este año no va a ser el primero en el que se suspenda la Cincomarzada o, por lo menos, no será la primera vez en la que no se celebra el 5 de marzo si finalmente la Federación de Barrios decide trasladar esta reivindicativa fiesta de Zaragoza a otro día. En los últimos 20 años ha habido tanto cancelaciones como cambios de fecha, pero por suerte no se ha vuelto a repetir lo que ocurrió en marzo de 2006, cuando un vendaval provocó la caída de una enorme rama con resultado mortal.

Aquel suceso provocó 40 heridos, entre los que había una mujer que acabó falleciendo en el hospital después de varios días en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte. El accidente, que se produjo unas horas después de que la caída de un chopo causara heridas graves a un niño, ocurrió en torno a las dos y media de la tarde junto a la salida del parque del Tío Jorge por la calle Valle de Oza y afectó a varios concejales, altos cargos y asesores del Ayuntamiento de Zaragoza.

Entre los afectados estuvieron el presidente de Interpeñas; un cargo municipal que se fracturó la tibia y el peroné; el entonces alcalde, Juan Alberto Belloch, que sufrió algunos rasguños; el concejal Antonio Becerril, que se hizo una brecha en la cabeza; el asesor del alcalde Fernando Gimeno, con otro golpe; y el esposo de la edil Isabel López, que requirió siete grapas de sutura. Los vecinos del entorno habían denunciado en reiteradas ocasiones el mal estado de los árboles cuyas ramas provocaron el accidente.

2008: cambio de fecha por el viento

La trágica edición de 2006 sentó precedente y, a partir de entonces se ha puesto mucho énfasis en la revisión del arbolado antes de la celebración de la cita, así como en las previsiones meteorológicas. Tan solo dos años después de aquel trágico suceso, en 2008, la Cincomarzada se canceló precisamente por las fuertes rachas de viento que soplaron durante los primeros días del mes de marzo.

Entonces, eso sí, la fiesta no se suspendió, sino que se movió de fecha. Se eligió el 23 de abril por ser el próximo festivo en el calendario pero la cosa no acabó de cuajar. En primer lugar porque se celebró en el parque de Oriente, en Vadorrey, y el emplazamiento no gustó a todo el mundo. En segundo lugar porque hubo peñas que se desligaron de la organización del evento y decidieron celebrar San Jorge y no la Cincomarzada en el parque de Torre Ramona, en Las Fuentes, lo que hizo que la afluencia de gente en la cita que organiza la Federación de Barrios fuera menor. Y, por último, porque muchos vecinos prefirieron pasear por el paseo Independencia en la celebración del día del Libro.

Un año después, en 2009, la Cincomarzada se trasladó del parque de Oriente al parque del Agua, que se había inaugurado un año antes pero el hecho de estrenar un nuevo emplazamiento no trajo buena suerte. El viento volvió a aparecer y, aunque no se suspendió la fiesta, las peñas decidieron no acudir y quedarse en sus respectivas sedes por precaución. El frío hizo el resto y provocó que las personas que sí que acudieron a la cita se fueran más bien pronto. A las 17.00 horas ya no quedaba ni rastro de nadie.

2021: el covid 'agua' la fiesta

Pasaron los años y la Cincomarzada encadenó una buena racha aunque la fiesta tardó en volver al parque del Tío Jorge y en asentarse en el que hasta la fecha ha sido su emplazamiento. Pero en 2015 el nivel freático del Ebro obligó a suspender esta jornada, que se trasladó, de nuevo, al 23 de abril. En aquella ocasión también hubo menos gente pero más unidad que en 2008 y hasta el parque del Tío Jorge acudieron 60.000 personas en vez de las 100.000 habituales.

Y si en 2015 fue el nivel freático del Ebro, en 2018 fue la lluvia lo que impidió la celebración de la fiesta cuando tocaba. En la madrugada del 5 de marzo de ese año cayó una fuerte tormenta en Zaragoza que dejó impracticable el parque del Tío Jorge por lo que, tres horas antes del inicio de la fiesta, la FABZ decidió suspender. Entonces volvió a trasladarse pero aquel año la fiesta parecía gafada. La fecha elegida fue el 27 de mayo y lo que se iba a celebrar se llamó la 27Mayada. Pero ese mismo día volvió a diluviar y la fiesta volvió a suspenderse de forma definitiva hasta el año siguiente.

En 2020, pese a que la amenaza del covid era incipiente, se celebró la fiesta con normalidad, no así en 2021, cuando las restricciones impidieron su montaje. Pero después de aquello se retomó la jornada y, en los últimos años, se había organizado con normalidad e incluso con un significante aumento de asistencia de público. Pero en 2026 ha vuelto el gafe, al menos por el momento, puesto que la FABZ quiere probar a mover la fiesta a alguno de los fines de semana de marzo previos al inicio de la Semana Santa.