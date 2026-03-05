Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cadena de restaurantes aragonesa 'La Mafia se sienta a la mesa' pierde frente a Italia y tendrá que cambiar de nombre

La Oficina Española de Patentes y Marcas adopta la postura europea y le da un mes a la compañía para que recurra la resolución que determina este nombre como ofensivo

Interior de La Mafia en Puerto Venecia.

Pablo Varela

Como ha avanzado en exclusiva el diario Expansiónla cadena de restaurantes aragonesa 'La Mafia se sienta a la mesa' pierde su litigio con Italia y tendrá que cambiar el nombre de su marca. El país transalpino logra que este nombre quede anulado en España ante la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), aunque todavía tienen un mes para recurrir esta resolución.

Este litigio entre la empresa fundada hace más de 25 años en Zaragoza e Italia se remonta al 2015, cuando las autoridades del país solicitaron la nulidad del nombre a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Esta les dio la razón argumentando que la marca "promocionaba claramente a la organización criminal".

La siguiente derrota para la cadena llegó tres años después, en 2018, cuando el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dio la razón a Italia al considerar que "la mafia" remite a una "organización criminal que recurre, entre otras cosas, a la intimidación, a la violencia física y al asesinato a fin de ejercer sus actividades, que incluyen el tráfico ilegal de drogas y de armas, el blanqueo de dinero y la corrupción".

Solicitud el 26 de febrero

Tras estos fallos, la empresa perdió la protección de marca a nivel europeo, pero pudo seguir operando en España porque sus marcas nacionales registradas en la OEPM todavía tenían vigencia. Como señala el diario económico, el pasado 26 de febrero la oficina española adoptó el criterio europeo y solicitó a la cadena que cambie su nombre actual por ser contrario al orden público y las buenas costumbres. Con todo, el grupo empresarial todavía tiene un mes para recurrir esta decisión.

Noticias relacionadas

'La Mafia se sienta a la mesa' cerró 2025 con unos ingresos de 132 millones de euros en ventas y cuenta con 83 establecimientos en todo el país. Su objetivo era alcanzar los 200 establecimientos en 2028, una meta que podría peligrar dependiendo de cómo encajen este último revés por parte de la OEPM.

