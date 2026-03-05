Una Cincomarzada atípica en Zaragoza: el Tío Jorge vacío y sin llover mientras las máquinas siguen trabajando en San Miguel y la nueva Romareda

Zaragoza está viviendo la Cincomarzada más atípica de los últimos años. La amenaza de lluvia obligó este miércoles a cancelar la tradicional fiesta que organiza la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) en el parque Tío Jorge, que aún mantiene en el recinto parte de la infraestructura necesaria para la celebración pero ni rastro de la lluvia que se suponía que iba a caer en torno a las 12.00 horas en la ciudad. Un imprevisto que ha provocado una estampida de zaragozanos fuera de la capital que ha dejado a esta con las calles vacías y muchos comercios cerrados, muchos de ellos incluso pudiendo subir la persiana porque la normativa municipal y autonómica se lo permitía.

Pero Zaragoza no se ha detenido por completo. Hay puntos de la ciudad en los que la actividad es muy similar a la de cualquier día laborable. Por ejemplo algunas de las obras estratégicas impulsadas por el ayuntamiento, en las que las máquinas están trabajando incluso en festivo para acortar plazos o mantener el margen de ejecución que evite retrasos en el futuro. Es el caso, por ejemplo, de la renovación integral de la plaza San Miguel, en el centro de la capital, donde las máquinas esta mañana están trabajando con normalidad en los trabajos que se iniciaron hace meses.

Tampoco han parado las numerosas grúas y máquinas que pueblan el recinto de obras de la nueva Romareda. El ritmo de ejecución que se ha imprimido a la obra es alto y no se han detenido por ser festivo. Siguen dentro de los trabajos numerosos operarios mientras el futuro estadio empieza a mostrar parte del esqueleto que le dará forma a lo largo de los próximos meses. La actividad es frenética en el interior de esta parcela que abarca desde el paseo de Isabel la Católica hasta la plaza Eduardo Ibarra, no se ha detenido nada por el hecho de que sea la Cincomarzada ni puente festivo en la ciudad.

Llama la atención, en este sentido, que haya más vida en estas dos obras que en el propio parque Tío Jorge, el recinto estrella de la Cincomarzada, donde todo el montaje permanece varado a la espera de conocer si el ayuntamiento y la FABZ fijan una nueva fecha para su celebración. Incluso las atracciones de feria, instaladas en el exterior de la zona verde y que amanecían tapadas por el miedo a las lluvias que obligaron a cancelar la fiesta.

Tampoco la suspensión se ha traducido en una 'superpoblación' de viandantes por el centro de la capital aragonesa, como suele ocurrir cada fin de semana en Zaragoza. Quizá esa misma amenaza de lluvia ha reducido la llegada de turistas, aunque solo es festivo en la capital aragonesa, y el tránsito de visitantes de fuera siempre es menor entre semana, y tampoco hay una afluencia masiva de zaragozanos a zonas críticas en festivos como la del Tubo o la plaza del Pilar.

La Cincomarzada sí se vive en las peñas

Aunque hay rincones de la ciudad en la que sí se ha vivido la Cincomarzada aunque el parque Tío Jorge no abriera sus puertas. Como es habitual en las ocasiones en las que la lluvia ha impedido la celebración, algunas peñas sí han organizado una celebración en sus locales. Los peñistas ya tenían todo preparado para disfrutar de este día, sobre todo la comida que es la mayor pérdida que sufren ante una cancelación, y han aprovechado para disfrutar de una jornada de convivencia dentro de sus sedes. Porque es 5 de marzo y hay que celebrarlo como se pueda.

Una de ellas es la Peña Forca, a la que el cielo gris que presagiaba un 5 de marzo pasado por agua no les no ha disuadido para que, desde primera hora de la mañana, se hayan congregado en su sede de Calle de Monegros, 1 para celebrar la festividad zaragozana. Cuando la FABZ anunció la cancelación de los eventos en el parque Tío Jorge, la junta reorganizó a contrarreloj una de las jornadas más especiales del año para los peñistas. “Nos hemos puesto las pilas y hemos conseguido cuadrarlo todo, contra todo pronóstico” afirma Nelia, una joven de 23 años miembro de la junta.

La mañana ha empezado con un vermut y la tradicional pinchada de barril. La peña ha despertado su ambiente festivo sin problemas, pero han tenido que lamentar bastantes bajas a causa del mal tiempo. “De las 400 personas que nos íbamos a juntar, solo 180 se han apuntado a comer”, explican los encargados de cocinar el rancho que hoy tienen como plato fuerte en Peña Forca. Y es que la Cincomarzada está en muchas partes de la ciudad y la lluvia no puede con todo.