El kebab que triunfa con su dürüm de un kilo y medio abre su quinto local en Zaragoza: "Comen dos o tres"

La gastronomía internacional le está ganando terreno a pasos agigantados a la nacional en Zaragoza. Los restaurantes asiáticos, italianos, turcos están por todos los barrios de la capital aragonesa y los nuevos emprendedores que se aventuran a abrir nuevos negocios apuestan, la gran mayoría, por seguir esa misma línea gastronómica. El último en ampliar su gran dominio en Zaragoza ha sido Mega Döner Kebab, que va abrir en las próximas horas su quinto local en un barrio del Distrito Sur.

La popular cadena de comida turca comenzó sus andaduras hace ya unos años en el barrio de San José con su primer local en la calle Camino Cabaldós. Tal fue su éxito en la zona que decidieron ampliar su negocio y abrir en otros sectores de la ciudad como el Actur, el entorno de la plaza San Francisco y el Arrabal. Ahora, Mega Doner Kebab ha decidido apostar por Valdespartera y abrirá su nuevo restaurante este viernes 6 de marzo en pleno puente de la Cincomarzada en Zaragoza en el número 25 de la calle Ciudadano Kane.

"50% para todos y en todo. Abrimos este viernes a las 18.00 horas. Os esperamos a todos", han anunciado desde la propia cadena de kebabs su llegada al barrio donde ofrecerán los mismos productos que en el resto de locales esparcidos por Zaragoza. Valdespartera, al igual que Parque Venecia, son barrios residenciales a los que todavía podrían llegar más aperturas gastronómicas en los próximos años porque todavía quedan algunos locales vacíos. Este barrio del sur de la ciudad ya contaba desde sus inicios con un kebab, situado en la otra parte del barrio más cercana al recinto ferial.

Un durum de 1,5 kilos

Mega Döner Kebab ha logrado diferenciarse de la feroz competencia de esta delicia turca gracias al tamaño y el sabor de sus durums, el producto más vendido con mucha diferencia respecto al siguiente. Y es que en sus locales puedes pedir un 'Durum triple XL' por 10 euros, que tiene un peso aproximado de 1,5 kilos. Son muchos los influencers los que se han atrevido a acercado a los locales de Mega Döner Kebab a intentar engullir por completo semejante kebab. "Comen dos o tres, es enorme", afirmó el creador de contenido Guillermo García durante su visita al restaurante.

Otro influencer que destacó la calidad de los kebabs de la cadena fue Takoyaki Blog, que hizo un ranking con los 7 mejores de toda Zaragoza incluyendo el de San José y Actur en primer y segundo lugar. "Un sabor prácticamente inmejorable. Cabe recordar que la cadena de comida turca tiene locales en Camino Cabaldós (San José), calle Zuriza (Arrabal), calle María Zambrano (Actur), calle Andrés Giménez Soler (Universidad) y ahora abre en Ciudadano Kane (Valdespartera).