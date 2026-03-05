Paso decisivo para la construcción del puente que unirá Valdefierro y el Distrito Sur por el Canal Imperial: costará 3,5 millones de euros

El barrio zaragozano de Valdefierro verá atendida en los próximos meses una de sus reivindicaciones históricas. Uno de los dos puentes que vienen reclamando desde hace años desde varias asociaciones vecinales de la zona (que incluso se constituyeron en una plataforma conjunta), el que unirá la calle Hydra, actualmente inacabada, con San Juan Bautista de la Salle, en el barrio de Montecanal, acaba de dar un paso decisivo para su concreción definitiva. En ese sentido, la Junta de Compensación de Arcosur, que es quien ejecuta y financia las obras sin aportación municipal, ha sacado a concurso público un contrato, valorado en más de 111.000 euros (IVA incluido), para la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras posteriores, que según ha podido saber este diario costarán en torno a 3,5 millones de euros.

Esta conexión, contemplada desde hace décadas en el planeamiento urbano de Zaragoza, permitirá así una nueva salida para cientos de vecinos sorteando el Canal Imperial de Aragón y uniendo los barrios de Valdefierro y Montecanal. Por el momento, una vez se adjudique este contrato menor, la empresa contará con cuatro meses y medio para redactar el proyecto. Para ello deberá cumplir con una serie de requisitos, como demostrar haber redactado y dirigido proyectos y obras "similares" de entre 2 y 4 millones de euros en los tres últimos años, mismos parámetros económicos que se manejan ahora.

Este proyecto era una de las obligaciones que el Ayuntamiento de Zaragoza quería incluir a la Junta de Compensación de Arcosur en los futuros desarrollos del emergente barrio zaragozano, si bien en este caso esta infraestructura no beneficiará, al menos de forma directa, a sus vecinos. Esta intención fue confirmada por la propia Natalia Chueca en el último debate sobre el estado de la ciudad, celebrado el pasado mes de julio, y ahora se verá cumplida.

Final de la calle Hydra de Valdefierro, que quedará unida con un puente con Montecanal por el Canal Imperial de Aragón. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En los últimos días, eso sí, ya había saltado al debate público debido a la interpretación que hacen desde Arcosur de este movimiento urbanístico. Los vecinos del barrio llenaron las redes sociales y sus chats privados de mensajes contrarios a la obra ya que, según entienden, la ley urbanística provocaría que, cuando la Junta de Compensación (órgano en el que están representados todos los propietarios de los suelos) se disuelva, el coste de este puente, esos 3,5 millones de euros, repercutiría en sus bolsillos, incrementando las facturas pendientes de pago de los 2.000 o 3.000 euros actuales por vecino a los 4.000 o 5.000 euros.

Otras compensaciones

Con todo, desde el consistorio desmienten este extremo y aseguran que, llegado ese caso, serían las arcas municipales las que asumirían dicho coste. No obstante, este tipo de obligaciones son habituales cuando se producen desarrollos urbanísticos, como una suerte de compensación, un aprovechamiento, para el ayuntamiento, que es quien tiene la última palabra, pese a que la ejecución y la financiación corra a cargo de la junta de Arcosur.

Por ejemplo, en la separata 2 Sur, ahora en obras, se ha incluido la ejecución de un gran parque de 20 hectáreas que conecte la zona norte, la que está pegada a Rosales del Canal, con la zona más meridional de Arcosur, que todavía está a expensas de salir a licitación. Y en la 2 Noroeste se incluyó la habilitación de la turbo rotonda que en unos años conectará la antigua carretera de Madrid tanto con el barrio como con el polígono Plaza. La diferencia radica en que, en este caso concreto del puente de Valdefierro, esta vez el aprovechamiento no repercute directamente en los vecinos de este barrio.

Noticias relacionadas

De cara al futuro, todavía quedará pendiente de ejecución un segundo puente, que en ese caso unirá la calle Centauro de Valdefierro con San Juan Bautista de la Salle, también a través del Canal Imperial de Aragón e igualmente contemplada en el PGOU zaragozano. Aunque, por ahora, la que se abordará será la ya citada, por la calle Hydra.