Más de 2.400 vecinos se quedan sin luz en el barrio de San José de Zaragoza

Una avería en la línea de media tensión ha dejado sin luz a 2.411 vecinos del barrio de San José de Zaragoza a última hora de este viernes. Según señalan fuentes de Endesa a este diario, la incidencia ha comenzado a las 20,38 horas y se debe a una avería "en una línea subterránea dependiente de la subestación transformadora Sagunto".

Del mismo modo, apuntan que técnicos de Endesa trabajan en la zona "para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible". De hecho, sobre las 22.00 horas la incidencia se había reducido a 450 clientes.

Avería similar en Ejea

Por otro lado, una situacion similar se ha dado en la localidad de Ejea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza, a las 19,06 horas.

Allí, también una avería está afectando a 543 abonados, que se han quedado sin luz en sus domicilios o negocios. "Está cerca de solucionarse", han indicado desde Endesa, cuyos técnicos también están en el lugar trabajando.

En el caso de Ejea, la causa del apagón ha sido la caída de un nido de cigüeña como consecuencia de las lluvias sobre una línea de media tensión, según Endesa.