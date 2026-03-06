Los alojamientos en Zaragoza para la Final Six se disparan: hoteles y apartamentos duplican su precio

Del 15 al 19 de abril, Zaragoza se convertirá en la capital europea del baloncesto femenino con la celebración, en el Pabellón Príncipe Felipe, de la Final Six de la Euroliga Femenina, la fase definitiva de la competición de la que saldrá el nuevo campeón continental.

La cita situará a la capital aragonesa en el foco del deporte europeo durante cinco días y atraerá a miles de aficionados de los equipos clasificados. Entre ellos estará el Casademont Zaragoza, que ha hecho historia al lograr por primera vez su clasificación para el tramo final del torneo y lo disputará, además, ante su afición.

La posibilidad de que el conjunto aragonés alcance la gesta en casa ha disparado la expectación en la ciudad. El interés es tal que los abonos para presenciar los cuartos de final, las semifinales y la final de la Euroliga Femenina en el Príncipe Felipe ya se han agotado.

El tirón del torneo dispara la demanda de alojamiento

Este torneo no solo supone un acontecimiento deportivo de primer nivel, sino también un escaparate internacional para Zaragoza, que durante esos días reunirá a seguidores, equipos, medios de comunicación y visitantes llegados de distintos puntos de Europa.

El 'boom' se deja notar también en la oferta hotelera y de apartamentos turísticos con precios que se han incrementado ante la alta demanda de habitaciones y apartamentos para seguir la gran final.

Solo con motivo del partido del Landes, primer rival del Casademont Zaragoza en la Final Six el miércoles 15 de abril, se espera la llegada de miles de aficionados a la capital aragonesa. De los 10.000 abonos vendidos hasta la fecha, 1.100 corresponden a seguidores del equipo francés. También se espera bastante afluencia de aficionados de Gerona y de Turquía e Italia.

Hoteles y apartamentos, hasta el doble de caros

Si se echa un vistazo a las principales plataformas de reserva de alojamiento en la ciudad, se puede comprobar cómo la demanda es alta y los precios se han duplicado respecto a una semana normal.

Así, en Booking, con un 93% de los alojamientos de la plataforma no disponibles para esas fechas, el precio de un hotel o apartamento para dos personas durante las cuatro jornadas de competición, oscila entre los 800 y 1.300 euros el más caro. Es decir, una media de 150 euros por persona y noche.

La diferencia se aprecia mejor si se comparan esos importes con los de la semana posterior. Del 22 al 26 de abril, los precios bajan hasta unos 400 euros, algo menos de la mitad.

Lo misma situación se da en Airbnb, donde actualmente solo quedan 54 alojamientos disponibles, alrededor de una cuarta parte de lo habitual. En este caso, al tratarse exclusivamente de apartamentos, los precios son algo más bajos, con alojamiento para dos personas y cuatro noches desde 838 euros, lo que equivale a unos 100 euros por persona y día. Una semana después, con 195 ofertas disponibles, el alojamiento más barato es de 496 euros, la mitad.