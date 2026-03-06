El antiguo Faustino de Zaragoza reabrirá sus puertas de la mano de un grupo hostelero altoaragonés

Algo se cuece en el interior del antiguo restaurante Faustino de Zaragoza. El mítico establecimiento de la plaza San Francisco afronta una nueva etapa de la mano de una de las empresas hosteleras más destacadas de Aragón, el grupo Cobarcho, con sede en Jaca y vinculado al empresario altoaragonés Pedro Marco.

Una gran lona colocada en la fachada del local anuncia el próximo desembarco del restaurante Cobarcho en Zaragoza, en este emblemático enclave de la hostelería zaragozana, siguiendo el modelo de establecimiento que la firma tiene en la capital de La Jacetania.

El restaurante Faustino, uno de los locales más icónicos de la plaza San Francisco de la capital aragonesa, cerró sus puertas en octubre de 2024. Fundado en la década de los sesenta, vivió una segunda etapa de esplendor en sus últimos años gracias a una oferta gastronómica renovada, aunque sin renunciar a su esencia, con su decoración kitsch, las características letras corpóreas rojas de la fachada o su recordado leopardo de porcelana, elementos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de zaragozanos.

Un espacio con mucha historia

El local, distribuido en dos plantas, contaba con una zona de barra y cafetería y una bodega con cervezas de importación en la parte inferior, y un salón superior con mesas para comidas y cenas. Su elegante escalera circular era otro vestigio de la historia hostelera de la ciudad.

Por el momento, se desconoce si el nuevo proyecto conservará alguno de esos elementos tan reconocibles o si, por el contrario, acometerá una transformación integral para adaptarlo a la estética del restaurante que el grupo Corbacho ya tiene en Jaca.

Así es el restaurante Corbacho de Jaca

El establecimiento, situado en la calle Ramiro I, 2 de la capital de la Comarca de La Jacetania, dispone de varios salones y una decoración cuidada, con grandes ventanales que aportan luminosidad, mientras se disfruta de su exquisita y refinada gastronomía.

La cocina del Restaurante Cobarcho se basa principalmente en recetas tradicionales del Alto Aragón, con protagonismo de las elaboraciones al horno y a la brasa de leña. Su carta destaca por la selección de materias primas locales y de temporada, con platos que van desde el chuletón hasta las migas.

Además de la carta, el restaurante ofrece varios menús cerrados. Entre ellos figuran el menú rodaballo y el menú chuletón, ambos por 55 euros. También dispone de un menú más económico de temporada, por 40 euros.

El empresario altoaragonés Pedro Marco es el gerente del restaurante Cobarcho. El que fuera presidente de la Asociación Turística del Valle del Aragón es también administrador del grupo Intermark, con más de 50 años de historia, que en Jaca engloba dos alojamientos con solera, el Gran Hotel de Jaca y el Hotel Oroel, ambos con oferta de restauración.