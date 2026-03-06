Cuánta lluvia ha caído esta noche en Zaragoza: una tromba de agua despierta a más de uno de madrugada

Los vecinos de Zaragoza que tengan el sueño ligero se habrán dado un gran susto durante esta noche por la intensa lluvia que sigue cayendo en gran parte del Valle del Ebro. Las precipitaciones han vuelto a hacer acto de presencia en la capital aragonesa más allá de la medianoche después de una pequeña tregua de cuatro horas tras una tarde de Cincomarzada pasada por agua.

La estación meteorológica de Zaragoza Valdespartera confirma que han caído más de 26 mm en cuatro horas durante esta madrugada del viernes. Sin embargo, ha habido dos horas bastante críticas -3 y 5 de la mañana- en las que se han rozado los 10 mm. Unas precipitaciones que han levantado de un salto a más de alguno de la cama por el ruido del agua golpeando las persianas y las ventanas de la gran mayoría de barrios de la capital aragonesa.

Una lluvia tan intensa que ha traído inconscientemente a la memoria las peores tormentas que han caído en la provincia de Zaragoza en los últimos meses. De triste recuerdo es la fuerte tormenta que cayó a finales de septiembre en los alrededores de la capital aragonesa dejando multitud de incidencias en Cuarte y María de Huerva. Todavía fue peor el tormentón de junio que destrozó por completo localidades como Azuara, Herrera de los Navarros o Letux.

Alerta amarilla en gran parte de Aragón

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en la Ibérica zaragozana, Gúdar y Javalambre, Bajo Aragón de Teruel y Ribera del Ebro de Zaragoza. La lluvia sigue cayendo con ganas en Zaragoza, donde la previsión indica que el paraguas será necesario durante todo el fin de semana. Se espera que este viernes puedan acumularse hasta 15 mm en la capital aragonesa en solo una hora. Los chubascos van a venir acompañados de tormenta.

Más agua podría caer en Gúdar Javalambre, Bajo Aragón e Ibérica Zaragozana donde se podrían recoger hasta 40 mm de agua en 12 horas durante este viernes. Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas importantes en los barrancos y cauces menores dentro de la red fluvial del sector sureste de la cuenca que afectarían al Jalón, Ebro, Guadalope y Matarraña.

A pesar de que la alerta amarilla por lluvias solamente está activa hasta el viernes, habrá parte de Aragón que seguirá en alerta el sábado por nevadas. Se trata Albarracín y Jiloca y Gúdar Maestrazgo donde podrían acumularse 5 centímetros de nieve en 24 horas este sábado.